Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, określają każdego roku kuratorzy oświaty.

Jak przebiega rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych?

Rekrutacja do szkół publicznych szkół ponadpodstawowych jest wieloetapowa. W pierwszej kolejności kandydat musi złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna). Następnie uzupełnia go o dane ze świadectwa ukończenia szkoły i wyniki egzaminu ósmoklasisty. Po uzyskaniu wyników egzaminu ósmoklasisty uczniowie mogą zmodyfikować swoje preferencje dotyczące wyboru szkół średnich.

Łódzkie rozpoczęło rekrutację wcześniej: uczniowie zachęcani do szerokiego wyboru szkół

Województwo łódzkie jest jedynym, w którym rekrutacja rozpoczęła się w kwietniu; potrwa do do 22 maja. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka zachęcała uczniów, by bez względu na to, jak dobre mają wyniki w nauce, wybierali jak najwięcej szkół i klas, ponieważ zwiększa to ich szanse podczas naboru. "Trzeba też pamiętać, że o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów, a nie kolejność zgłoszeń".

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w poszczególnych województwach

8 maja rekrutacja rozpocznie się w woj. zachodniopomorskim (do 13 czerwca).

12 maja będzie początkiem rekrutacji w województwach: kujawsko-pomorskim (do 13 czerwca), małopolskim (do 9 lipca), podlaskim (do 23 czerwca), śląskim (do 23 czerwca) i opolskim (do 16 czerwca).

15 maja rekrutacja rozpocznie się w woj. pomorskim (do 13 czerwca), a dzień później w woj. mazowieckim (do 28 maja).

19 maja postępowanie rekrutacyjne ruszy natomiast w województwach: wielkopolskim (do 13 czerwca), lubelskim (do 27 czerwca), dolnośląskim (do 23 czerwca), lubuskim (do 27 czerwca), warmińsko-mazurskim: (do 18 czerwca), podkarpackim (do 13 czerwca) i wielkopolskim (do 13 czerwca).

Zasady i harmonogram rekrutacji do szkół: kryteria naboru, punkty i wolne miejsca

Szczegółowe harmonogramy rekrutacji wskazują m.in. terminy dla rekrutacji uzupełniającej oraz kiedy szkoły ogłoszą listy przyjętych. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej czy osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powoływana przez dyrektora szkoły, której zadania regulują obowiązujące od 24 kwietnia przepisy rozporządzenia ministra edukacji ws. przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Określają one również zasady przeliczania na punkty ocen i szczególnych osiągnięć. Kuratorzy oświaty będą udostępniać na stronie internetowej informację o wolnych miejscach w szkołach po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.