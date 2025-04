Debata prezydencka Super Expressu w pigułce

Data i godzina: 28 kwietnia 2025 roku, godzina 18:00

Czas trwania: 2,5 godziny

Prowadzący: Jan Złotorowicz (zastępca redaktora naczelnego dziennika „Super Express”) oraz Jacek Prusinowski (dziennikarz prowadzący program „Sedno Sprawy” w Radiu Plus)

Kto wystąpi w debacie prezydenckiej 28 kwietnia 2025 roku?

To już czwarta debata w najgorętszym okresie kampanii prezydenckiej 2025 roku, ale pierwsza, w której wezmą udział wszyscy kandydaci. Swoją obecność zapowiedzieli:

Artur Bartoszewicz;

Magdalena Biejat;

Grzegorz Braun;

Szymon Hołownia;

Marek Jakubiak;

Maciej Maciak;

Sławomir Mentzen;

Karol Nawrocki;

Joanna Senyszyn;

Krzysztof Stanowski;

Rafał Trzaskowski;

Marek Woch;

Adrian Zandberg.

Debata prezydencka 28 kwietnia 2025 roku - gdzie oglądać?

Debatę prezydencką 28 kwietnia 2025 roku będzie można oglądać online w serwisach Super Expressu:

se.pl - transmisję debaty będzie można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Super Expressu;

- transmisję debaty będzie można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Super Expressu; YouTube - debata będzie również transmitowana na kanale Super Expressu na platformie YouTube;

- debata będzie również transmitowana na kanale Super Expressu na platformie YouTube; Super Express TV - transmisja debaty prezydenckiej będzie również dostępna w telewizji internetowej.

Debatę prezydencką organizowaną przez Super Express będzie można także śledzić w konkurencyjnych mediach. Krzysztof Głowiński-Lubiak, PR Manager Grupy ZPR Media, do której należy Super Express, zdradził w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl, że debatę na żywo transmitować będą m.in:

TVP Info;

TVN24;

Polsat News;

Telewizja Republika;

wPolsce24;

Onet.pl;

naTemat.

Debata prezydencka 28 kwietnia 2025 roku - nowa formuła

Debata prezydencka organizowana przez Super Express odbędzie się w nowej formule. W pierwszej rundzie to sami kandydaci będą zadawać sobie pytania. Każdy z nich będzie miał możliwość zadać trzy pytania – dwa skierowane do dowolnie wybranych, różnych kontrkandydatów oraz jedno pytanie do osoby wylosowanej. Redakcja Super Expressu, organizatora debaty, przewidziała na zadanie pytania 30 sekund, a na odpowiedź – 90 sekund. Dodatkowo przewidziano 30 sekund na ripostę ze strony pytającego. Druga runda przewiduje natomiast wygłoszenie przez każdego z uczestników 90-sekundowego oświadczenia. Taki układ debaty ma na celu ożywienie dyskusji i umożliwienie kandydatom bezpośredniej konfrontacji.

Kiedy odbędą się wybory prezydenckie 2025?

Wybory prezydenckie w Polsce w 2025 roku odbędą się w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Tego dnia Polacy zagłosują, aby wyłonić głowę państwa na kolejną pięcioletnią kadencję. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie w pierwszej turze ponad 50 procent ważnie oddanych głosów, konieczna będzie druga tura wyborów. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, ewentualna druga tura została zaplanowana na 1 czerwca 2025 roku. Wówczas wyborcy zdecydują w bezpośrednim starciu, który z dwóch kandydatów obejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.