Darmowa rehabilitacja dla seniorów. Obejmuje kinezyterapię i fizykoterapię. Osoby w wieku 65 plus skorzystają z 30 zabiegów

Długi czas oczekiwania na rehabilitację to wciąż duży problem polskiej ochrony zdrowia. Szczególnie boleśnie odczuwają to seniorzy, którym często trudniej niż pozostałym pacjentom skorzystać z odpłatnej pomocy medycznej. Tym bardziej atrakcyjna jest oferta udziału w bezpłatnym programie rehabilitacji dla osób 65 plus.