Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami meteorologów, nie możemy liczyć na pogodną Wielkanoc w iście wiosennej aurze, z którą mieliśmy do czynienia w ciągu kilku- kilkunastu ostatnich dni. Załamanie pogody nastąpiło jednak wcześniej niż nawet przyjdzie Niedziela Palmowa, bo już w połowie tego tygodnia. Oto czego od aury możemy się spodziewać w ciągu najbliższych kolejnych dni.

Niż „Deborah” typu genueńskiego: radykalna zmiana pogody w Polsce

Słońce znika znad Polski na kilka długich dni, a chmury sprowadzają obfite opady deszczu nad większą część kraju lub śniegu na południowe i południowo-zachodnie obszary.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMiGW załamanie pogody, które zaczęło się w nocy z wtorku na środę 25.03.2026 r. potrwa dłużej, a w zależności od sytuacji na konkretnym obszarze kraju IMiGW wysyła alerty pogodowe dotyczące ponadplanowych opadów deszczu, obfitych opadów śniegu, przymrozków oraz śliskości i oblodzeń.

Rano w środę nadal najbardziej dokuczliwe będą przymrozki, które najbardziej dadzą się we znaki mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie województw: małopolskiego i śląskiego.

Z upływem dnia największe niebezpieczeństwo wiązać się będzie z dużymi opadami deszczu, a na terenach podgórskich - śniegu. Towarzyszyć im będą niedogodności w ruchu.

Jak ostrzega IMiGW, możliwe są przejściowe utrudnienia w ruchu w regionach podgórskich ze względu na szybko narastającą pokrywę śnieżną, śliskość nawierzchni oraz słabą widzialność spowodowana przez zawieje śnieżne.

Z kolei na obszarach niżej położonych, w strefach intensywniejszych opadów deszczu komunikacja może być utrudniona ze względu na mokre nawierzchnie i śliskość.

Załamanie pogody w Polsce: jak długo potrwają opady śniegu i deszczu i zagrożenia na drogach

Z aktualnej prognozy IMiGW wynika, że intensywne opady potrwają co najmniej do piątku, a ich siła wraz w upływem środy będzie coraz intensywniejsza.

Apogeum opadów przypadnie na jutrzejszy czwartek. Meteorolodzy zapowiadają na jutro intensywne opady śniegu, które obejmą województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie. Na obszarach województw opolskiego i śląskiego z czasem będą one przechodzić najpierw w słabsze opady śniegu, a następnie w intensywne opady deszczu.

Na innych obszarach kraju IMiGW ostrzega nadal przed przymrozkami. Dotyczy to województw: małopolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko‑mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Na północnych i północno-zachodnich obszarach kraju przymrozki będą występowały także w nocy z czwartku na piątek.

W piątek 27.03.2026 r. należy też spodziewać się kontynuacji opadów śniegu w województwach: dolnośląskim i opolskim.

Przymrozki / 1: pomorskie, zachodniopomorskie.