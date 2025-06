Urlop to urlop, nawet jeśli robisz coś szlachetnego

Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek zwolnić krwiodawcę z pracy, gdy ten oddaje krew i to z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Brzmi dobrze? Owszem, ale jest haczyk. Jeśli tego dnia nie miałeś zaplanowanej pracy, tylko wolne, zwolnienie nie obowiązuje. A to oznacza, że nie możesz „odzyskać” dnia urlopu tylko dlatego, że zdecydowałeś się na donację krwi.

Przerwanie urlopu? Tylko w ściśle określonych przypadkach

Polskie prawo pracy przewiduje cztery konkretne sytuacje, które mogą przerwać urlop wypoczynkowy z automatu: choroba, izolacja związana z chorobą zakaźną, służba wojskowa i urlop macierzyński. Oddanie krwi na liście tych wyjątków się nie znajduje. Nawet jeśli jesteś honorowym dawcą, nie licz na dodatkowy dzień wolny po wakacjach.

Kiedy krwiodawcy przysługuje dzień wolny?

Honorowi dawcy krwi mają prawo do zwolnienia od pracy w dniu donacji i następnym, ale tylko wtedy, gdy normalnie mieliby pracować. Jeśli oddajesz krew w weekend, święto lub podczas urlopu wypoczynkowego, to nie możesz później domagać się rekompensaty w formie innego dnia wolnego.

Chcesz pomagać i nie stracić urlopu? Zaplanuj to mądrze

Dla wszystkich, którzy chcą połączyć wakacje z pomocą innym, ważna rada: oddanie krwi zaplanuj na zwykły dzień pracy. W przeciwnym razie, jak pokazuje przypadek opisywany przez Państwową Inspekcję Pracy, twoje dobre intencje nie zostaną „nagrodzone” wolnym dniem. A wniosek z tego jeden: pomagaj, ale z głową i znajomością przepisów.

