Zapowiedź zmian w szkołach od 1 września 2025 roku

Ministra Nowacka z okazji rozpoczynającego się w poniedziałek roku szkolnego 2025/2026 nagrała wideo, w którym wymienia zmiany czekające polskie szkolnictwo od 1 września br. oraz od 2026 r.

- Od 1 września w szkole kilka zmian. Edukacja zdrowotna to nowy, bardzo potrzebny przedmiot, który da młodzieży, dzieciom narzędzia, by dbać o zdrowie swoje i innych. Edukacja obywatelska w szkołach ponadpodstawowych, to przygotowanie uczniów i uczennic do świadomego, mądrego, aktywnego obywatelstwa - wyliczyła szefowa MEN w wideo opublikowanym w serwisie X w niedzielę.

Przypomniała, że zacznie też obowiązywać nowa podstawa programowa dla wychowania fizycznego, lekcje religii zostają zredukowane do jednej w tygodniu - na pierwszej lub ostatniej godzinie, a nauczyciele zostają zwolnieni z odbywania tzw. godziny czarnkowej.

"Kompas Jutra", czyli reforma, która ma odmienić oblicze polskich szkół

- Ale przecież mamy wielkie marzenia, by polska szkoła była najlepsza w Europie i na świecie. I to się wydarzy dzięki reformie „Kompas Jutra”, która od 2026 r. wejdzie do polskich szkół - zapowiedziała ministra. - Sprawczość, wiedza i kompetencje, nauka współczesna na najwyższym poziomie, nauczyciele dobrze wynagradzani z wysokim prestiżem zawodu. To wszystko w reformie „Kompas Jutra” - dodała.

W lipcu br. MEN poinformowało, że Reforma26, to rozłożona na lata, kompleksowa zmiana, która będzie wprowadzana stopniowo od roku szkolnego 2025/2026. W ramach planowanych zmian resort wymienił, m.in.: wprowadzenie nowych, praktycznych przedmiotów (edukacji obywatelskiej, zdrowotnej, przyrody w nowej formule); nową, przejrzystą i spójną podstawę programową – mniej szczegółów do zapamiętania, więcej kompetencji kluczowych; więcej zajęć praktycznych i projektowych; zmiany w ocenianiu – większy nacisk na ocenę opisową, informację zwrotną i rozwój kompetencji; troskę o dobrostan uczniów i nauczycieli; zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym od 2031 roku; większą autonomię i wsparcie dla nauczycieli – bezpłatne szkolenia, studia podyplomowe, nowoczesne narzędzia metodyczne; równomierne rozłożenie nauki, mniej godzin w klasach 7-8 szkoły podstawowej.