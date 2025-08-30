Szefowa Men podkreśla, że rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się od zmian

Ministra edukacji Barbara Nowacka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2025/2026 skierowała list do całej społeczności szkolnej. Podkreśliła w nim zmiany, jakie czekają uczniów i nauczycieli wraz z rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

„Rok szkolny 2025/2026 rozpoczynamy od zmian, które nadają kierunek rozwoju polskiej oświacie i edukacji. Przygotowanie ludzi młodych na wyzwania, jakie czekają na nich w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, wymaga przecież zdobycia praktycznych umiejętności, wzmocnienia poczucia sprawczości, ale przede wszystkim sensu i satysfakcji z nauki” - napisała ministra. Zaznaczyła, że właśnie te idee stanęły u podstaw reformy, która ma wejść w życie od 1 września 2026 r.

Dwa nowe przedmioty i zmiany w podstawie programowej z WF

Przypomniała, że już teraz - od 1 września 2025 r. - w planach zajęć uczniów pojawią się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Barbara Nowacka zwróciła również uwagę, że została zmieniona podstawa programowa wychowania fizycznego. „Choć zagadnienia, jakie nauczyciele i nauczycielki poruszą podczas każdej z lekcji różnią się w sposób oczywisty, to wiedza w tych trzech obszarach bazuje na interdyscyplinarnym, kompleksowym modelu kształcenia i wychowania” - podkreśliła.

W liście minister podkreśliła, że przedmiot edukacja zdrowotna da uczniom i uczennicom narzędzia do dbania między innymi o zdrowie psychiczne i fizyczne czy bezpieczeństwo w internecie i przestrzeni cyfrowej oraz budowania dojrzałych relacji międzyludzkich, a edukacja obywatelska ułatwi zrozumienie najważniejszych procesów społecznych i politycznych, formułowanie opinii i sądów, a poza tym angażowanie się w najróżniejsze formy działalności na poziomie lokalnym czy regionalnym. Podała, że wychowanie fizyczne nie będzie się ograniczało do oceny poszczególnych zdolności ruchowych ludzi młodych, ma natomiast tworzyć im równe szanse uczestnictwa w zajęciach sportowych, budować odporność psychofizyczną, wreszcie - motywować do podejmowania aktywności na dalszych etapach życia.

Zwracając się do nauczycieli ministra zaznaczyła, że rok szkolny przynosi też korzystne zmiany dla nich. „Właśnie wchodzi w życie część przepisów, które nowelizują Kartę Nauczyciela. Rozwiązania te objęły wyższe nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, jednolite pensum nauczycieli kształcenia zawodowego, rozszerzone prawa do świadczeń kompensacyjnych oraz krótszy okres zatrudnienia na umowę na czas określony nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Znieśliśmy obowiązek realizowania godzin dostępności w szkole, by zapewnić Państwu większą elastyczność podczas organizacji swojej codziennej pracy. To nie tylko odpowiedź na potrzeby, jakie Państwo zgłaszają, lecz także ważny krok na drodze odbudowy prestiżu zawodu nauczyciela” - zaznaczyła.

Nowacka złożyła wszystkim życzenia energii i zapału do podejmowania edukacyjnych wyzwań, radości i wytrwałości w rozwijaniu naukowych i zawodowych talentów, jak również wszelkiej pomyślności w urzeczywistnianiu planów i zamierzeń.