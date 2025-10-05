Gaz najpopularniejszym paliwem stosowanym do ogrzewania domów w Polsce

Najpopularniejszy rodzaj ogrzewania w Polsce to ogrzewanie gazowe – ponad 40% respondentów zadeklarowało, że ogrzewa domy/mieszkania za pomocą gazu, podaje Centrum Informacji o Rynku Energii (CIRE).

Popularność tego rozwiązania to efekt zarówno działań samorządów, które od lat walczą ze smogiem i wycofują piece węglowe, jak i przepisów prawnych. W Krakowie całkowicie zakazano palenia węglem, a lokalne programy dopłat dodatkowo zachęcają do przejścia na gaz.

Drugie miejsce zajmuje ogrzewanie węglowe (26%). Choć węgiel nadal odgrywa dużą rolę, postrzegany jest jako najmniej ekologiczne źródło energii i w większości krajów UE powoli odchodzi do historii.

Kolejne pozycje w zestawieniu to:

drewno – 10%,

ciepło systemowe – 9%,

energia elektryczna,

odnawialne źródła ciepła (m.in. kolektory słoneczne) – wciąż marginalne.

Czy przegląd instalacji gazowej jest obowiązkowy?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Ważne Regularne kontrole są nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa domowników.

Ogrzewanie gazowe. Jak często trzeba czyścić przewody kominowe? Co mówią na ten temat przepisy?

Oprócz corocznego przeglądu instalacji gazowej, przepisy nakładają także obowiązek czyszczenia przewodów kominowych. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Zgodnie z przepisami:

w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem) – czyszczenie cztery razy w roku,

w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym – dwa razy w roku,

w lokalach gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu,

przewody wentylacyjne – co najmniej raz w roku.

Ogrzewanie gazowe. Zgłoszenie do CEEB i przegląd instalacji – obowiązek każdego właściciela domu

Obowiązki właścicieli nieruchomości nie kończą się na samych przeglądach. Trzeba także pamiętać o zgłoszeniu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację należy złożyć:

w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła,

lub – w przypadku starszych budynków – do 30 czerwca 2022 r.

W deklaracji podaje się m.in. dane właściciela, adres nieruchomości, rodzaj i liczbę źródeł ciepła oraz stosowane paliwo.

Ogrzewanie gazowe. System ZONE – jak zamówić przegląd instalacji gazowej przez internet?

Obecnie można zlecić przegląd instalacji także przez System ZONE – wystarczy zalogować się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną). Usługa zamówienia przeglądu jest bezpłatna, a koszt samego przeglądu zależy od wybranego wykonawcy.

Ogrzewanie gazowe. Kto może wykonać kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów kominowych?

Kontrole mogą wykonywać wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami – m.in. mistrzowie kominiarscy oraz specjaliści posiadający uprawnienia budowlane. Samodzielne wykonanie przeglądu nie jest możliwe. Organ nadzoru budowlanego ma także prawo żądać dodatkowej ekspertyzy technicznej w przypadku podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa.

Ogrzewanie gazowe. Ile kosztuje przegląd instalacji gazowej i kominów w 2025 roku?

Ceny przeglądów różnią się w zależności od regionu, terminu oraz zakresu usług. Podstawowy przegląd instalacji gazowej to koszt od ok. 200 zł, dodatkowe czyszczenie przewodów czy szczegółowe pomiary to kolejne kilkaset złotych.

Ogrzewanie gazowe. Co obejmuje przegląd kominiarski i jak wygląda protokół?

Przegląd polega na:

badaniu drożności i szczelności przewodów,

sprawdzeniu instalacji wentylacyjnych,

czyszczeniu i udrażnianiu przewodów,

sporządzeniu protokołu kominiarskiego.

Protokół podpisują zarówno kominiarz, jak i właściciel budynku.

Ogrzewanie gazowe. Grzywna za brak przeglądu instalacji gazowej – co z wypłatą ubezpieczenia w razie pożaru?

Brak przeglądu instalacji gazowej jest wykroczeniem. Kodeks wykroczeń (art. 82) przewiduje za to karę aresztu, grzywny (do 5 tys. złotych) lub nagany.

Ważne Brak aktualnego protokołu kominiarskiego może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, np. w przypadku pożaru. To oznacza, że nawet regularnie opłacane ubezpieczenie może okazać się bezużyteczne.

Brak przeglądu instalacji gazowej to nie tylko grzywna. Ryzykujesz zdrowiem i życiem domowników

Ważne Najpoważniejsze zagrożenie związane z brakiem przeglądów to tlenek węgla, czyli tzw. czad. Każdego roku w Polsce setki osób umierają z powodu zatrucia, a tysiące ulegają podtruciu.

Główną przyczyną są nieszczelne przewody kominowe, wadliwe instalacje i niesprawne urządzenia grzewcze. Nieszczelności w instalacjach gazowych często prowadzą również do pożarów i wybuchów gazu.

