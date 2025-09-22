Czas na wymianę kopciuchów w woj. śląskim

Uchwała antysmogowa, przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego, obowiązuje w regionie od 1 września 2017 r. Na jej podstawie zakazano używania najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw oraz nakazano systematyczną wymianę przestarzałych pieców.

Zgodnie z zapisami uchwały do 31 grudnia 2025 r. należy wymienić tzw. kopciuchy, których eksploatacja rozpoczęła się od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2017 r.

– To oznacza, że wyeliminowane powinny zostać wszystkie pozaklasowe kotły na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchy, które nie spełniają żadnych norm pod względem emisji zanieczyszczeń – wyjaśnił koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim Emil Nagalewski w rozmowie z PAP.

Co grozi za używanie "kopciuchów" po 31 grudnia 2025?

Podkreślił, że każde rozpalenie ognia w piecu, który nie spełnia wymogów uchwały antysmogowej, będzie wykroczeniem. Można za to zostać ukaranym mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości do 5 tys. zł.

Macie piece gazowe? Szykujcie się na wielki wzrost kosztów. To pułapka za kilkadziesiąt tysięcy złotych
Macie piece gazowe? Szykujcie się na wielki wzrost kosztów. To pułapka za kilkadziesiąt tysięcy złotych

Zobacz również

Co to są "kopciuchy"?

Od wejścia w życie uchwały antysmogowej w woj. śląskim można eksploatować tylko i wyłącznie piece, które spełniają standardy 5. klasy pod względem emisji zanieczyszczeń. Dla tzw. kopciuchów i pieców niższych klas wyznaczono terminy wymiany. Ostatnim etapem wdrażania zapisów uchwały będzie konieczność wymiany pieców 3. i 4. klasy do 31 grudnia 2027 r.

Emil Nagalewski wskazał, że według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 14,4 proc. domów jednorodzinnych w woj. śląskim jest ogrzewanych przez tzw. kopciuchy. – Większość mieszkańców woj. śląskiego wybrała już bardziej ekologiczne i zdrowe źródła ogrzewania – podkreślił.

Ile kosztuje piec na pellet z montażem w 2025 roku? Jaki piec na pellet do domu 120 m²?
Ile kosztuje piec na pellet z montażem w 2025 roku? Jaki piec na pellet do domu 120 m²?

Zobacz również

Zasygnalizował, że statystycznie największy odsetek tzw. kopciuchów jest w małych miejscowościach, ale nie we wszystkich. Jako przykład podał Goczałkowice-Zdrój, które liczą ok. 6,6 tys. mieszkańców, a tzw. kopciuchy ogrzewają tylko 3 proc. domów jednorodzinnych.

Zakaz stosowania szkodliwych paliw

Uchwała antysmogowa wprowadziła zakaz stosowania w piecach węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc.; biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.

Piece gazowe do likwidacji? Na razie to najlepsza alternatywa dla kopciuchów i to nie tylko na wsi
Piece gazowe do likwidacji? Na razie to najlepsza alternatywa dla kopciuchów i to nie tylko na wsi

Zobacz również

Według Europejskiego Centrum Czystego Powietrza poprawa jakości powietrza w latach 2018-2022 pozwoliła w woj. śląskim uniknąć 12,5 tys. przedwczesnych zgonów oraz 9 tys. nagłych hospitalizacji.