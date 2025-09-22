Czas na wymianę kopciuchów w woj. śląskim

Uchwała antysmogowa, przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego, obowiązuje w regionie od 1 września 2017 r. Na jej podstawie zakazano używania najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw oraz nakazano systematyczną wymianę przestarzałych pieców.

Zgodnie z zapisami uchwały do 31 grudnia 2025 r. należy wymienić tzw. kopciuchy, których eksploatacja rozpoczęła się od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2017 r.

– To oznacza, że wyeliminowane powinny zostać wszystkie pozaklasowe kotły na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchy, które nie spełniają żadnych norm pod względem emisji zanieczyszczeń – wyjaśnił koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim Emil Nagalewski w rozmowie z PAP.

Co grozi za używanie "kopciuchów" po 31 grudnia 2025?

Podkreślił, że każde rozpalenie ognia w piecu, który nie spełnia wymogów uchwały antysmogowej, będzie wykroczeniem. Można za to zostać ukaranym mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości do 5 tys. zł.

Co to są "kopciuchy"?

Od wejścia w życie uchwały antysmogowej w woj. śląskim można eksploatować tylko i wyłącznie piece, które spełniają standardy 5. klasy pod względem emisji zanieczyszczeń. Dla tzw. kopciuchów i pieców niższych klas wyznaczono terminy wymiany. Ostatnim etapem wdrażania zapisów uchwały będzie konieczność wymiany pieców 3. i 4. klasy do 31 grudnia 2027 r.

Emil Nagalewski wskazał, że według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 14,4 proc. domów jednorodzinnych w woj. śląskim jest ogrzewanych przez tzw. kopciuchy. – Większość mieszkańców woj. śląskiego wybrała już bardziej ekologiczne i zdrowe źródła ogrzewania – podkreślił.

Zasygnalizował, że statystycznie największy odsetek tzw. kopciuchów jest w małych miejscowościach, ale nie we wszystkich. Jako przykład podał Goczałkowice-Zdrój, które liczą ok. 6,6 tys. mieszkańców, a tzw. kopciuchy ogrzewają tylko 3 proc. domów jednorodzinnych.

Zakaz stosowania szkodliwych paliw

Uchwała antysmogowa wprowadziła zakaz stosowania w piecach węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 proc.; biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.

Według Europejskiego Centrum Czystego Powietrza poprawa jakości powietrza w latach 2018-2022 pozwoliła w woj. śląskim uniknąć 12,5 tys. przedwczesnych zgonów oraz 9 tys. nagłych hospitalizacji.