Edukacja zdrowotna - rezygnacja

Tylko do 25 września 2025 r. rodzice mogą zdecydować, czy ich dzieci będą uczestniczyć w zajęciach edukacji zdrowotnej. Nowy przedmiot, który zastępuje dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie, budzi emocje i pytania, ale eksperci podkreślają: chodzi o wiedzę kluczową dla młodych ludzi.

Edukacja zdrowotna - program

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot wprowadzony do szkół podstawowych i ponadpodstawowych od września 2025 roku. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki zastąpi on wychowanie do życia w rodzinie, dotychczas realizowane jako zajęcia nieobowiązkowe. Nowy przedmiot również nie będzie obowiązkowy — pod warunkiem, że rodzice złożą odpowiednie oświadczenie do 25 września.

Zajęcia mają odbywać się raz w tygodniu i dotyczyć takich zagadnień jak zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje społeczne, dojrzewanie, profilaktyka uzależnień, zdrowie seksualne, bezpieczeństwo cyfrowe czy styl życia. — To tematy istotne z punktu widzenia rozwoju młodych ludzi, obecne już wcześniej w różnych przedmiotach, ale rozproszone i często traktowane marginalnie. Edukacja zdrowotna ma je zebrać w jednej, spójnej i opartej na aktualnej wiedzy podstawie programowej — podkreśla Dorota Żuchowicz, ekspertka edukacyjna i współzałożycielka Forum Wiedzy i Edukacji. - Wielu rodziców wciąż nie podjęło ostatecznej decyzji. Część szkół organizuje w tym czasie specjalne spotkania informacyjne z nauczycielami, którzy mają prowadzić zajęcia z edukacji zdrowotnej. To okazja, by zapoznać się z treścią programu, zadać pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości – wyjaśnia ekspertka.

Możliwość wypisania dziecka z edukacji zdrowotnej, choć zapisana w przepisach, budzi obawy wśród ekspertów. Zajęcia mają być prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli – m.in. pedagogów, biologów, psychologów czy absolwentów kierunków z zakresu zdrowia. Ich zadaniem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale też budowanie zaufania, wspieranie rozwoju psychicznego i społecznego uczniów oraz nauczenie ich, jak bezpiecznie poruszać się w świecie informacji – zwłaszcza w sieci. — Moje największe obawy dotyczą tego, że w przypadku rezygnacji z zajęć uczniowie będą szukać informacji samodzielnie, głównie w internecie, gdzie trafiają często na niesprawdzone źródła. Dlatego widzę dużą wartość w tym, by młodzież miała możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole, a następnie kontynuowania rozmów w domu — mówi Dorota Żuchowicz.

Ekspertka Forum Wiedzy i Edukacji zwraca uwagę, że kluczowe jest nie tylko to, czy dziecko pójdzie na zajęcia, ale czy decyzja rodzica będzie podjęta świadomie — po zapoznaniu się z rzeczywistą treścią programu. — W mojej ocenie kluczowe pytanie brzmi: ilu rodziców faktycznie zapoznało się z treściami programowymi i świadomie stwierdziło, że ich dziecko nie powinno uczestniczyć w takich zajęciach? — pyta retorycznie Dorota Żuchowicz.

Rezygnacja z edukacji zdrowotnej w formie pisemnej

Ministerstwo edukacji przygotowało materiały informacyjne dla szkół, nauczycieli i rodziców. Treści podstawy programowej są dostępne publicznie, a szkoły odpowiednio wcześniej zadbały o przygotowywanie kadry do prowadzenia nowego przedmiotu. Jednak decyzja o tym czy dziecko będzie w tych zajęciach uczestniczyć należy do rodziców – i czas na jej podjęcie mija już za tydzień.

Rodzice uczniów niepełnoletnich muszą złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły do 25 września. Uczniowie pełnoletni mogą zrezygnować samodzielnie. Po tym terminie zmiana decyzji będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach.

Edukacja zdrowotna nie zastępuje rozmów w domu, ale może być ich dobrym punktem wyjścia. Eksperci zachęcają, by zanim rodzic podejmie decyzję o rezygnacji, najpierw zajrzał do podstawy programowej, porozmawiał z nauczycielem prowadzącym oraz zapytał swoje dziecko, czego potrzebuje w zakresie wiedzy o zdrowiu.

Źródło: Forum Wiedzy i Edukacji

Rezygnacja z edukacji zdrowotnej - wzór

Pismo w sprawie rezygnacji z edukacji zdrowotnej powinno być skierowane do dyrektora szkoły. Wzór oświadczenia rodziców:

Oświadczenie o rezygnacji z edukacji zdrowotnej

My, niżej podpisani, rodzice ................................................................... (imię i nazwisko dziecka) rezygnujemy z uczestnictwa naszego dziecka w nieobowiązkowych lekcjach edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2025/2026.

................................................................................ (podpisy rodziców)