Marcin Romanowski opublikował w mediach społecznościowych pierwsze nagranie po doniesieniach o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS wypowiedział się po raz pierwszy od momentu, gdy media podawały, że miał opuścić Węgry i wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa i będzie trwać aż do zwycięstwa nad szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Donalda Tuska – powiedział.
Romanowski: Czas pracy mimo represji
To był ważny etap mojej działalności: czas konsekwentnej pracy mimo represji, dokumentowania bezprawia, reagowania na działania władzy i obrony spraw fundamentalnych dla państwa – tłumaczył.
Mówił także o "mechanizmie działania koalicji 13 grudnia”. Chodzi o przejmowanie instytucji, naciski na sędziów, manipulowanie postępowaniami oraz wykorzystywanie całego aparatu państwa jako narzędzia brutalnej walki politycznej - mówił. To nie są opinie ani teorie, to fakty, dokumenty i konkretne sprawy, w tym dziesiątki zawiadomień o przestępstwach - dodał.
Romanowski: Walka trwa aż do zwycięstwa Polski
Na sam koniec nagrania Marcin Romanowski stwierdził, że ostatni okres pokazał, iż "można mówić prawdę nawet w najtrudniejszych warunkach". Nie cofniemy się. Nie zatrzymamy się. Walka trwa aż do zwycięstwa Polski nad brukselskimi i berlińskimi marionetkami - skwitował.
Były zastępca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nie odniósł się do informacji gdzie aktualnie przebywa.