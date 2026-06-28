Zakupy na urlopie. Żabka otworzy rekordową liczbę sklepów sezonowych

Nad morzem funkcjonuje prawie 150 sezonowych Żabek, a nad jeziorami – blisko 20.

Sezonowe sklepy sieci Żabka: najwięcej nad morzem

W tym roku sieć uruchamia 17 nowych placówek w popularnych miejscowościach nadmorskich, takich jak Rewal, Międzywodzie, Dziwnów, Mielno, Niechorze, Władysławowo, Jastarnia i Krynica Morska.

Nowe punkty pojawią się także w lokalizacjach, w których dotychczas nie było Żabki: Jurata, Skorzęcin nad Jeziorem Niedzięgiel, Wieleń Zaobrzański nad Jeziorem Wieleńskim i Giewartów nad Jeziorem Powidzkim.

Co ciekawe, sklep w Jastrzębiej Górze będzie najbardziej na północ wysuniętą placówką sieci w Polsce.

– W sklepie sezonowym panuje niepowtarzalna atmosfera. Klienci przychodzą do nas w wakacyjnych nastrojach, zrelaksowani i uśmiechnięci. Cenią sobie możliwość zrobienia szybkich zakupów w miejscu, które dobrze znają. Widać to w rytmie całego dnia – od porannych bułek, przez owoce, lody i napoje zabierane na plażę, aż po kubki z lodem i przekąski kupowane na wieczorny zachód słońca nad wodą – mówi Filip Dubisz, franczyzobiorca prowadzący sklep sezonowy w Międzywodziu.

Zakupy w sezonowym sklepie Żabka: letnie hity sprzedażowe

W sklepach sezonowych Żabki klienci najczęściej sięgają po napoje i lody – w 2025 r. sprzedano ich odpowiednio blisko 13 mln i ponad 1,3 mln sztuk.

Wśród chętnie wybieranych produktów są również propozycje z Żabka Menu – m.in. hot dogi, frytki i panini, a także kanapki oraz dania gotowe. Popularnością cieszą się także podstawowe kategorie, takie jak pieczywo i nabiał.

– Prowadzenie sklepu sezonowego różni się od punktu całorocznego. Tu jest bardzo intensywnie – zamiast jednej kawy rano w drodze do pracy, potrafimy sprzedać 15 kaw grupie znajomych, która przyjechała razem na wakacje – zauważa Alicja Kuźnik, franczyzobiorczyni, która od 4 lat prowadzi sklep sezonowy w Niechorzu.

– Klienci chętnie wybierają dania na ciepło, które chwalą za przystępną cenę i sprawdzoną jakość. Dużym powodzeniem cieszy się też pieczywo i dania gotowe. Rodzice są nam wdzięczni, że mamy w ofercie rosół, który dzieci lubią – dodaje Alicja Kuźnik.

W sklepach sezonowych można zaopatrzyć się w dmuchane piłki, koła do pływania czy rękawki dla dzieci. W części placówek dostępne są maszyny do przygotowywania świeżych smoothie, a także automaty vendingowe, w których przez całą dobę można kupić m.in. kanapki i napoje.

Dodatkowo w wybranych punktach można wypożyczyć powerbank.

Sklepy sezonowe są obecne także w niewielkich miejscowościach, które latem zmieniają się nie do poznania. Przykładem są nadmorskie Rowy – choć na co dzień mieszka tu zaledwie 375 osób, w sezonie letnim działa tu aż pięć sklepów Żabka, żeby obsłużyć ruch turystyczny.

Aby sprawnie reagować na wakacyjne zapotrzebowanie, część placówek funkcjonuje w formule kontenerowej. W tym roku to 24 modułowe obiekty o powierzchni do 90 m², które powstają tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali handlowych.

Zaopatrzenie sklepów sezonowych jest wyzwaniem logistycznym – dostawy odbywają się codziennie, a w wielu miejscach nawet dwa razy dziennie.

Rozładunki planowane są poza godzinami największego ruchu. Punkty będą działać do końca września.

Sezonowe sklepy Żabka: szansa dla franczyzobiorców

Sklepy sezonowe Żabki dają przedsiębiorcom, którzy na co dzień prowadzą placówki w standardowych lokalizacjach, możliwość rozwoju i osiągania dodatkowego przychodu.

Otrzymują gotowy do działania, w pełni wyposażony punkt, a także wsparcie, dzięki któremu mogą skupić się na prowadzeniu biznesu i obsłudze klientów.