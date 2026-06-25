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To centrum w Warszawie łączy znane marki i produkty z konsumentami w całej Europie

Artykuł sponsorowany
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47 minut temu
handel, logistyka, warszawa
To centrum w Warszawie łączy znane marki i produkty z konsumentami w całej Europie/Materiały prasowe
Pieluszki Pampers, maszynki do golenia Gillette czy kosmetyki Old Spice. Każdy z nas zna te marki i prawdopodobnie ma produkty przynajmniej jednej z nich w domu. Rzadko zastanawiamy się jednak, jaką drogę przechodzą, zanim trafią na nasze półki. Tymczasem wszystkie te produkty produkowane są w Polsce, w zakładach mieszczących się w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim i Warszawie.

To jednak nie wszystko. Nad zaopatrzeniem, produkcją, pakowaniem i transportem wszystkich produktów Procter & Gamble na kontynencie czuwa zespół specjalistów z Europejskiego Centrum Zarządzania Łańcuchem Dostaw – innowacyjnego hubu, który także mieści się w Polsce.

Zobacz, jak naprawdę wygląda nowoczesne zarządzanie łańcuchem dostaw

Z Warszawy na całą Europę

Polska to ważny punkt na mapie działań P&G w Europie i na świecie. Firma ulokowała w naszym kraju biuro handlowe obsługujące 10 rynków Europy Środkowej, trzy zakłady produkcyjne oraz globalne centrum IT. Ważną częścią sieci operacji P&G w regionie jest także Europejskie Centrum Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ang. Supply Network Hub).

Centralizacja procesów obejmujących cały europejski łańcuch dostaw - od pozyskiwania surowców, przez planowanie produkcji i pakowanie, po dystrybucję produktów do sklepów stacjonarnych i kanałów e-commerce na wszystkie rynki firmy w Europie – to zasada działania tej nowoczesnej jednostki. P&G Supply Network Hub, należące do producenta takich wiodących marek jak Ariel czy Oral-B, zlokalizowane jest w Warszawie. To właśnie w stolicy Polski codziennie odbywają się operacje, dzięki którym zaufane produkty trafiają do konsumentów w całej Europie.

Każdego dnia miliardy konsumentów na całym świecie sięgają po produkty marek P&G, które towarzyszą im na co dzień, zarówno w rutynowych obowiązkach, jak i w ważnych życiowych momentach. W Supply Network Hub dbamy o to, aby te produkty były zawsze dostępne, niezależnie od miejsca i sposobu zakupów, zarówno na półkach sklepowych, jak i online. Jest to możliwe dzięki spójnemu, elastycznemu i odpornemu na zakłócenia łańcuchowi dostaw, którego stabilność zapewnia zaangażowany i utalentowany zespół specjalistów oraz ścisła współpraca z dostawcami i partnerami handlowymi - mówi Ovidiu Dobrin, Senior Director w europejskim Supply Network Hub Procter & Gamble.

Za kulisami codziennych zakupów. Jak P&G Supply Network Hub wyznacza przyszłość łańcucha dostaw

Dynamiczny rynek i zmieniające się oczekiwania konsumentów sprawiają, że wysoka jakość i doskonałe działanie produktów nie są już jedynym wyznacznikiem sukcesu. Równie istotna jest sprawność dostaw i dostępność takich produktów jak proszki do prania Ariel, pieluszki Pampers, czy szczoteczki elektryczne Oral B - w każdym kanale, w którym konsumenci dokonują tych zakupów.

Dlatego właśnie szybki rozwój i ciągłe doskonalenie operacji w łańcuchu dostaw stanowią centralny element wdrażanej przez firmę strategii “Product Supply 3.0” i są fundamentem działalności P&G Supply Network Hub. Warszawskie centrum logistyczne wspiera kulturę innowacji na wiele sposobów. Jednostka stawia przede wszystkim na budowanie wśród swoich pracowników kompetencji cyfrowych do coraz lepszego prognozowania potrzeb konsumentów i szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

logistyka, handel, warszawa
To centrum w Warszawie łączy znane marki i produkty z konsumentami w całej Europie

Nasi utalentowani pracownicy mają bezpośrednie doświadczenie w pracy z big data, sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i zaawansowaną analityką, które pomagają zwiększać efektywność i doskonalić działanie łańcucha dostaw - podkreśla Ovidiu Dobrin. - Wykorzystujemy te narzędzia w całym spektrum działalności P&G Supply Network Hub: od planowania popytu i analizy dostępności surowców, przez optymalizację pracy magazynów i harmonogramów produkcji, po minimalizowanie zakłóceń oraz efektywną współpracę z dostawcami i partnerami handlowymi, aby zapewnić pełną dostępność produktów dla konsumentów.

Jak odnieść sukces w jednym z najlepszych łańcuchów dostaw produktów na świecie

P&G Supply Network Hub zatrudnia obecnie około 1500 pracowników, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i szeroką wiedzę merytoryczną w zróżnicowanych obszarach, co pozwala im skutecznie wspierać potrzeby biznesowe jednostki. Zespół tworzą doświadczeni eksperci z obszarów planowania, logistyki, transportu, magazynowania, IT i zarządzania projektami.

Centrum P&G to przy tym nie tylko wyspecjalizowany, prężnie działający hub zarządzania łańcuchem dostaw, ale też zróżnicowane, inkluzywne środowisko pracy: pracownicy reprezentują ponad 50 narodowości. Co istotne, jednostka oferuje swoim pracownikom szerokie perspektywy rozwoju. Pracownicy centrum mają zapewnione bogate możliwości rozwijania swoich kompetencji i realizacji ambicji zawodowych na różnych stanowiskach i szczeblach zarządzania. Mogą oni budować swoje kariery w strukturach P&G w centrach produkcyjnych firmy zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Elastyczny i innowacyjny łańcuch dostaw jako fundament stabilności dla konsumentów

Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii, innowacyjnego podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw i pracy wykwalifikowanych zespołów ekspertów powstaje system, który rzadko przyciąga uwagę konsumentów, a bez którego codzienne zakupy nie byłyby możliwe. P&G Supply Network Hub w Warszawie jest przykładem tego, jak nowoczesne zarządzanie łańcuchem dostaw staje się strategicznym filarem biznesu. To właśnie dzięki takim jednostkom możemy cieszyć się produktami, które pomagają nam w codziennych wyzwaniach i wprowadzają zmiany, dzięki którym nasza codzienność staje się odrobinę prostsza i przyjemniejsza.

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Źródło: Artykuł sponsorowany
Tematy: WarszawaEuropakonsumenciprodukty
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