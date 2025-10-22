Saab może produkować amunicję w Polsce

Szwedzki gigant przemysłu obronnego Saab właśnie podpisał porozumienie z polską spółką Dezamet, należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Celem jest uruchomienie w Polsce produkcji nowoczesnej amunicji przy wykorzystaniu technologii Saab Bofors Dynamics Switzerland. To porozumienie, zawarte podczas Polsko-Szwedzkiego Forum Przemysłu Obronnego w Warszawie, może być początkiem długofalowej i strategicznej współpracy.

Choć obecnie mowa o tzw. Memorandum of Understanding (MoU), czyli wstępnej deklaracji chęci współpracy, przedstawiciele obu firm nie kryją, że liczą na szybki rozwój projektu. Saab deklaruje pełną gotowość do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, co może wzmocnić pozycję Polski jako producenta nowoczesnego uzbrojenia w Europie.

Technologia ze Szwajcarii, produkcja w Polsce

W ramach potencjalnej umowy licencyjnej, Dezamet miałby możliwość produkcji i sprzedaży w Polsce wybranych rodzajów amunicji moździerzowej opartych na rozwiązaniach technologicznych ze szwajcarskiego oddziału Saab. To oznacza nie tylko zwiększenie potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale również szansę na dostęp do światowej klasy technologii.

Saab Bofors Dynamics Switzerland uznawany jest za lidera w dziedzinie materiałów wybuchowych i zaawansowanych systemów amunicyjnych. Produkcja w Polsce mogłaby oznaczać uniezależnienie się od importu części amunicji i wzrost bezpieczeństwa dostaw w czasach niestabilnej sytuacji geopolitycznej.

Komentarz ze strony Saab: „Nowa energia dla wspólnych działań”

Claudio Penna, dyrektor generalny Saab Bofors Dynamics, podkreślił, że porozumienie z Dezametem to ważny krok w budowaniu nowej jakości współpracy przemysłowej."Dziś otwieramy kolejny rozdział partnerstwa z polskim przemysłem, wnosząc nową energię do wspólnych działań" zaznaczył podczas spotkania.

Warto dodać, że to nie pierwszy sygnał zaangażowania Saab w polski rynek. We wrześniu firma podpisała porozumienie z Polską Grupą Zbrojeniową, które ma objąć także inne obszary współpracy – m.in. rozwiązania dla lotnictwa, marynarki wojennej oraz systemów lądowych.

Modernizacja armii i lokalny rozwój przemysłu

Jednym z nadrzędnych celów partnerstwa jest udział w modernizacji polskich Sił Zbrojnych. Dzięki zaangażowaniu takich firm jak Saab, Polska może przyspieszyć unowocześnianie armii, ale też wzmocnić własne możliwości produkcyjne w sektorze obronnym. To ogromna szansa dla lokalnych zakładów, które mogą przekształcić się w nowoczesne centra technologiczne.

Inwestycja w zakłady takie jak Dezamet może oznaczać nie tylko nowe miejsca pracy, ale także szerszy dostęp do know-how, który przez lata był zarezerwowany dla najbardziej zaawansowanych technologicznie państw. Dla Saab to z kolei okazja, by jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność w regionie i nawiązać długoterminową współpracę z polskim przemysłem.