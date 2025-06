Tajne miejsce, publiczna misja

Mimo że lokalizacja fabryki owiana jest tajemnicą, cel przedsięwzięcia jest jasny – szybka i niezależna produkcja amunicji na potrzeby ukraińskiej armii. Współpraca z CSG pozwoli Ukrainie skrócić łańcuchy dostaw i zwiększyć samowystarczalność militarną. Czesi odpowiadają za uruchomienie produkcji, ale cała reszta – od logistyki po zarządzanie – pozostaje po stronie ukraińskiej.

Licencje już podpisane – teraz czas na produkcję

Już jesienią 2023 roku podpisano umowę licencyjną z firmą „Ukraińska Bronetechnika”, która umożliwiła legalną produkcję szeregu pocisków, w tym popularnych modeli 155-mm M107 i L15. To strategiczny krok, który daje Ukrainie dostęp do kluczowego rodzaju uzbrojenia bez konieczności importu.

Zbrojeniowy zwrot w czeskiej polityce?

Czechy od dawna należą do najbardziej aktywnych dostawców amunicji dla Ukrainy. Rząd kupował pociski dosłownie z całego świata, by zasilić ukraiński front. Teraz przyszedł czas na jeszcze bardziej bezpośrednie zaangażowanie. Jednak możliwa zmiana polityczna tej jesieni – z niekorzystnymi prognozami dla obecnej koalicji – może zatrzymać ten kurs. W razie zwycięstwa opozycji, wsparcie militarne dla Ukrainy może zostać ograniczone.

Nowy etap wojennej logistyki

Produkcja pocisków „na miejscu” to nowy etap wsparcia militarnego, który znacząco skraca czas dostaw i uniezależnia Ukrainę od zagranicznych dostawców. Dla Kijowa to nie tylko oszczędność czasu, ale też silny sygnał politycznego poparcia ze strony Czech. A dla Pragi test na to, jak daleko jest gotowa pójść w wojennym wsparciu. Zwłaszcza, że obecnie mówi się o tym, że nowe wybory w Czechach mogą zmienić ich poziom wsparcia dla Ukrainy.