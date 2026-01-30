Okno czasowe to 9:09–13:21 czasu polskiego

O możliwości wejścia w atmosferę Ziemi fragmentu chińskiej rakiety ostrzegło w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które zacytowało komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Jak informowano, sytuacja związana jest z naturalnym procesem deorbitacji rakiety.

W piątek POLSA podała, że według najnowszych dostępnych informacji o położeniu orbitalnym, szacuje się, że obiekt ZQ-3 R/B wejdzie w atmosferę Ziemi w piątek między godz. 7.04 a 13.12 czasu polskiego. Według kolejnego komunikatu zamieszczonego przez RCB na platformie X, szacowane okno czasowe to 9.09–13.21 czasu polskiego.

Możliwe miejsca upadku

„Prognozy mogą się zmieniać wraz z nowymi danymi. Możliwe przeloty nad Polską: pas nadmorski Bałtyku – ok. 9.54, Suwalszczyzna – ok. 12.55” - podało RCB. Centrum zapewniło, że jest w stałym kontakcie z Polską Agencją Kosmiczną, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Zaapelowało również o śledzenie komunikatów Agencji.

„Ze względu na szacowaną masę (11000 kg) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii” - przekazała POLSA w komunikacie.

Teleskopy sieci POLON obserwują sytuację

Agencja zapewniła, że Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację, wykorzystując w tym celu nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane przy pomocy teleskopów sieci POLON.

„Operatorzy Centrum prowadzą obserwacje za każdym razem, kiedy obiekt jest w zasięgu naszych teleskopów, m.in. zaobserwowany został przelot obiektu na wysokości ok. 200 km nad powierzchnią Ziemi z obserwatorium POLON-Afryka (RPA)” - podała POLSA.

Dodała, że krajowe służby i instytucje „są na bieżąco informowane wg obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych. POLSA pozostaje również w stałym kontakcie i wymianie danych z partnerstwem EUSST”. (PAP)