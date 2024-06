Siemoniak poinformował na konferencji prasowej po spotkaniu, że poruszono "bardzo szeroki zakres tematów", a ciąg dalszy rozmów zaplanowano na 2 lipca "w czasie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych" w Warszawie.

Reklama

W piątek głównym tematem "była oczywiście sytuacja na granicy polsko-niemieckiej i, co jest z tym związane, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej".

Incydent z afgańską rodziną na polsko-niemieckiej granicylicjantów

Reklama

Początkowy rozmowy były prowadzone tylko z udziałem Siemoniaka i szefowej MSW Niemiec Nancy Faeser. Niemiecka ministra "przeprosiła, wyraziła ubolewanie za ostatni incydent związany z tym, że niemieccy policjanci przewieźli pięcioosobową rodzinę afgańską na polską stronę" - przekazał szef MSWiA, dodając, że funkcjonariusze "uczynili to zupełnie poza procedurami, łamiąc przepisy".

Według jego słów Faeser zapewniła, że taka sytuacja się nie powtórzy. "Sprawa była także przedmiotem rozmowy premiera Donalda Tuska z kanclerzem Olafem Scholzem w ostatnich dniach, więc mamy nadzieję, że ten temat został wyjaśniony" - oświadczył szef MSWiA.

Spotkanie z austriackim ministrem dotyczące granicy polsko-białoruskiej

Następnie do spotkania dołączył minister spraw wewnętrznych Austrii Gerhard Karner. Relacjonując rozmowy w tym formacie, Siemoniak podkreślił, że dużo uwagi poświęcono "sprawom granicy polsko-białoruskiej".

"Nasi partnerzy z wielką uwagą patrzą na to, co się tam dzieje" - poinformował Siemoniak. Jak dodał, są oni świadomi, że "jest to agresja hybrydowa organizowana przez Rosję i Białoruś, i że jej skutki oczywiście sięgają do Niemiec, Austrii i do całej Europy". Jak dodał, kraje te podzielają pogląd, że "w perspektywie najbliższych miesięcy, gdy kształtują się władze Unii Europejskiej, gdy zbliża się prezydencja Polski w Unii (tj. w Radzie UE - PAP), sprawy bezpieczeństwa powinny być absolutnie na pierwszym planie" - dodał.

Unijny pakt migracyjny i bezpieczeństwo

Rozmowy dotyczyły też unijnego paktu migracyjnego. "Polska oczekuje elastycznego jego stosowania. Z Austrią akurat łączy nas list 15 państw, które domagają się takiej elastyczności, więc te tematy migracyjne, sytuacji bezpieczeństwa absolutnie były na pierwszym planie" - powiedział Siemoniak.

Jak relacjonował, poinformował też partnerów o "aktach sabotażu organizowanych w Polsce na zlecenie rosyjskich służb, o tym, że 10 osób jest aresztowanych". "Tutaj ministrowie zdają sobie sprawę z tego, że to jest zagrożenie dla całej Europy, byli tymi sprawami absolutnie poruszeni" - dodał.

Ścisła współpraca w walce z przestępczością narkotykową

Siemioniak przekazał dziennikarzom, że piątkowe rozmowy dotyczyły ponadto przestępczości narkotykowej oraz że umówił się z partnerami na "bardzo ścisłą współpracę policji trzech państw, jeśli chodzi o walkę z przestępczością narkotykową". Jak przypomniał, "w Polsce bardzo ważnym tematem są nowe rodzaje narkotyków, opioidy".

W komunikacie zamieszczonym na platformie X polskie MSWiA podało, że spotkanie w Berlinie dotyczyło przede wszystkim tematów takich jak: kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, bieżąca współpraca służb mundurowych i sprawy związane z konfliktem w Ukrainie.

Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk napisał z kolei na X, że na spotkaniu "ustalono rozpoczęcie prac nad powołaniem grupy roboczej ds. wspólnej granicy, na poziomie wiceministrów".

Bezpieczeństwo na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej

W osobnym komunikacie polski resort poinformował, że na spotkaniu poruszono również temat zabezpieczenia turnieju finałowego piłkarskich mistrzostw Europy. MSW Niemiec podejmuje działania, by polscy kibice, którzy bardzo licznie przybyli na mistrzostwa, w tym na mecze reprezentacji Polski, byli bezpieczni, a polscy policjanci, również obecni w Berlinie, wspierają niemieckich kolegów w tym zadaniu – powiedział Siemoniak.

"Wierzę w wielki wieczór dla polskiej reprezentacji" - powiedział minister, który wybierał się na mecz polskiej reprezentacji z Austrią na stadionie olimpijskim w Berlinie. Ostatecznie spotkanie skończyło się porażką Biało-Czerwonych 3:1.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)