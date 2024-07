Brzezinski w poniedziałek podczas wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem w bazie wojskowej w Jasionce podkreślił, że rok 2024 jest szczególny ze względu na obchodzoną 75. rocznicę powstania NATO oraz 25 rocznicę wstąpienia Polski do sojuszu. "Postawiliśmy na Polskę i po 25 latach widzimy, jak dobry był to wybór" - podkreślił. Ambasador USA w Polsce odniósł się również do szczytu NATO, który odbędzie się w dniach 9–11 lipca br. w Waszyngtonie.

"Będzie to najbardziej ambitny szczyt od zakończenia zimnej wojny, który ma wykazać zdolność NATO do dostosowania się do nowych wyzwań i zagrożeń. Podczas waszyngtońskiego szczytu NATO przedstawi najsolidniejsze plany obrony od dekad wzmacniając tym samym możliwości odstraszania i obrony w czasach pokoju, kryzysu i konfliktu przyszłości.

Autorzy: Adrian Kowarzyk, Agnieszka Pipała