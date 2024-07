"Powiedział, że on absolutnie się na to nie zgodzi, i powiedział, że jeżeli obetną pieniądze na wydatki na obronność, to dla niego to oznacza, że on musi odejść" – relacjonował prezydent stanowisko Kosiniaka-Kamysza.

W czwartek telewizja Republika podała, że MON planuje ograniczyć wydatki na obronność o ok. 57 mld zł w latach 2025-2028. Szef prezydenckiego BBN Jacek Siewiera wyjaśnił, że chodzi o VAT od zakupów finansowanych z – będącego poza budżetem MON – Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, a podatek ma być odprowadzony z części budżetu państwa na centralne plany rzeczowe MON.

Reklama

Resort obrony zdementował informację o planowanych cięciach, zaznaczając, że zamierza zwiększenie budżetu obronnego o 10 procent.