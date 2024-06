Prezydent przedłuża misje polskich kontyngentów wojskowych

O wydanych przez prezydenta postanowieniach Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w piątek wieczorem na platformie X.

Jak przekazano, Andrzej Duda wydał postanowienia ws. przedłużenia okresu użycia do 31 grudnia 2024 r. trzech polskich kontyngentów wojskowych: PKW Turcja - do 95 żołnierzy, PKW Irak - do 350 żołnierzy i PKW Łotwa - do 260 żołnierzy.

Zgoda na pobyt sił sojuszniczych w Polsce do końca 2024 roku

BBN poinformowało również, że prezydent wydał postanowienie w sprawie zgody na pobyt na terytorium Polski do 31 grudnia 2024 r. komponentów sił sojuszniczych wraz z uzbrojeniem i środkami bojowymi ze Stanów Zjednoczonych (do 6500 żołnierzy), Wielkiej Brytanii (do 700 żołnierzy) oraz Kanady (do 350 żołnierzy).(PAP)

