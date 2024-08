Krajowy Plan Odbudowy: Straż Pożarna z największym wsparciem w ramach komponentu C

Jednolite systemy ostrzegania, nowoczesne mobilne terminale danych oraz mobilne punkty kontrolne - to tylko niektóre z innowacji, jakie niebawem trafią do polskich służb państwowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje prawie 54 mln euro na transformację cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Najwięcej, bo 31,8 mln euro, trafi do Państwowej Straży Pożarnej na projekt rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania.