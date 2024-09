Ustawa o obronie Ojczyzny nakłada na żołnierzy pasywnej rezerwy obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych, w których celem jest podtrzymywanie kondycji rezerwistów, wyszkolenia ich oraz zapoznanie z nowoczesną techniką wojskową i sposobem jej wykorzystywania.

Kogo dotyczą powołania na ćwiczenia wojskowe?

Powołanie na ćwiczenia wojskowe mogą dostać osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 55 roku życia. W przypadku osób posiadających stopień oficerski i podoficerski wiek powołania wydłuża się do 63 lat.

W tym roku powołania dotyczą głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne – miały już wcześniejsze przeszkolenie wojskowe i złożyły przysięgę wojskową.

Jak długo trwają ćwiczenia?

Zgodnie z art. 249 Ustawy o obronie Ojczyzny, ćwiczenia wojskowe mogą być realizowane jako:

jednodniowe (czas trwania jeden dzień)

(czas trwania jeden dzień) krótkotrwałe , które trwają nieprzerwanie do 30 dni

, które trwają nieprzerwanie do 30 dni długotrwałe , które trwają nieprzerwanie do 90 dni

, które trwają nieprzerwanie do 90 dni rotacyjne, które w ciągu danego roku kalendarzowego trwają z przerwami łącznie do 30 dni.

W tym roku przewidziane jest jeszcze pięć terminów ćwiczeń, jeden we wrześniu i po dwa w październiku i listopadzie:

09.09 - 18.09.2024

14.10 - 19.10.2024

21.10 - 25.10.2024

18.11 - 22.11.2024

23.11 - 23.11.2024

Co grozi za niestawienie sią na szkolenie wojskowe?

O terminie ćwiczeń rezerwista musi być powiadomiony nie później niż na 14 dni przed dniem stawiennictwa do pełnienia czynnej służby wojskowej. Należy pamiętać, że ćwiczenia są obowiązkowe, a za niestawienie się w terminie grożą kary określone w art. 144 § 1 Kodeksu Karnego za uchylanie się od odbywania służby wojskowej.

Art. 144.

§ 1.

Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3.

Kto nie zgłasza się do odbywania służby zastępującej służbę wojskową w warunkach określonych w § 1, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Ile płaci MON za odbyte ćwiczenia wojskowe?

Za każdy dzień ćwiczeń żołnierz rezerwy otrzymuje uposażenie zasadnicze wypłacane przez jednostkę wojskową. Wynagrodzenie zależy od posiadanego stopnia wojskowego i jest nieopodatkowane na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Stopień wojskowy stawka dzienna w PLN generał /admirał/ 626 generał broni /admirał floty/ 526 generał dywizji /wiceadmirał/ 451 generał brygady /kontradmirał/ 371 pułkownik /komandor/ 331 podpułkownik /komandor porucznik/ 281 major /komandor podporucznik/ 246 kapitan /kapitan marynarki/ 226 porucznik /porucznik marynarki/ 221 podporucznik /podporucznik marynarki/ 216 st. chor. szt./st. chor. szt. mar./ 201 starszy chorąży /st. chor. marynarki/ 196 chorąży /chorąży marynarki/ 191 młodszy chorąży /mł. chor. marynarki/ 186 starszy sierżant /starszy bosman/ 181 sierżant /bosman/ 176 plutonowy /bosmanmat/ 171 starszy kapral /starszy mat/ 166 kapral /mat/ 161 st. szer. spec./st. mar. spec./ 156 starszy szeregowy /starszy marynarz/ 146 szeregowy /marynarz/ 141

Jest kilka przypadków w których nie wypłaca się rekompensaty za dochód utracony. Żołnierz nie dostanie wynagrodzenia jeżeli w danym dniu samowolnie opuścił jednostkę wojskową lub był pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo innych substancji psychotropowych. Kolejny przypadek to, gdy żołnierz odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych. Wynagrodzenie nie będzie wypłacone także, gdy żołnierz nie stawił się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie bądź w przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia z przepustki.