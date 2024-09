Samolot F-35 jest bardzo potrzebny

Według generała decyzja o zakupie F-35 nie powinna budzić wątpliwości. "Już chyba nawet do najbardziej zagorzałych krytyków tego zakupu dotarło, że ten samolot jest przyszłością polskiego lotnictwa i jest bardzo potrzeby" - wskazał.

Zaznaczył, że w środowisku bezpieczeństwa, które Polska ma wokół siebie i wobec zdolności, które rozbudował potencjalny przeciwnik, F-35 "jest właściwym narzędziem do wykonywania pracy, czyli rozmontowania bąbla antydostępowego Federacji Rosyjskiej plus Republiki Białorusi".

Kolejne państwa NATO kupują F-35

Podkreślił, że nie ma najmniejszych wątpliwości, i - jak zauważył - potwierdzają to też decyzje innych państwa NATO, które konsekwentnie decydują się na zakup F-35 do koalicyjnego działania. Zaznaczył, że choć będą to polskie samoloty z polskimi szachownicami, to w planowaniu operacyjnym NATO są one rozpatrywane jako element systemu i element koalicyjnej walki.

"Państwa, które decydują się na F-35 lewarują swoją pozycję w Sojuszu, ich pozycja rośnie. Ci, którzy nie zdecydują się na myśliwce tej generacji, prawdopodobnie będą traktowani, nie mówię, że niepoważnie, ale będą graczami drugiej kategorii" - ocenił. (PAP)