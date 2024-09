Stan alarmowy na 41 stacjach hydrologicznych w Polsce

IMGW poinformował na platformie X, że zanotował przekroczony stan alarmowy na 41 stacjach hydrologicznych w Polsce oraz stan ostrzegawczy na 30 stacjach. Instytut podał, że minionej doby na stacji Jarnołtówek (woj. opolskie) dobowa suma opadu wyniosła 161,5 mm. "To 30 mm więcej niż dotychczasowy rekord dobowej sumy opadu z 1997 roku" - napisano w komunikacie.

Rekordowe Opady w Opolskim i Zagrożenie Ewakuacją

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jarnołtówka zaapelowali na Facebooku, by mieszkający w Jarnołtówku nad Złotym Potokiem byli przygotowani do ewakuacji. Według IMGW stan wody na rzece Biała Głuchołaska jest bardzo wysoki, w Białej Nysce obecnie wynosi 496 cm, stan alarmowy to 330 cm.

Wysoki stan rzek i ostrzeżenia hydrologiczne

W gminie Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie) wezbranie rzeki Biała Lądecka osiągnęło poziom 190 cm, co oznacza przekroczenie stanu alarmowego o 70 cm.

Prognozy gwałtownych powodzi na południu Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od czwartku do niedzieli sumę opadów sięgającą 150 litrów na metr kwadratowy, co może spowodować gwałtowne powodzie. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - trzeciego stopnia. Największe opady deszczu prognozowane są w Kotlinie Kłodzkiej. (PAP)

