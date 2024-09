Intensywne opady deszczu i śniegu paraliżują komunikację w Austrii

Intensywne opady deszczu i śniegu dotknęły praktycznie wszystkie regiony Austrii. Szczególnie trudne warunki panują na wschodzie kraju. Już teraz wiele szlaków komunikacyjnych pozostaje zamkniętych. Lawina błotna zablokowała linię kolejową pomiędzy Friedberg i Aspang w Dolnej Austrii. Na miejscu trwają prace mające na celu udrożnienie torowiska. Z powodu intensywnych opadów śniegu do poniedziałku pozostanie zamknięta linia kolejowa na trasie Bad Hofgastein–Bad Gastein. Po nocnych opadach śniegu zespoły ratownicze musiały usunąć drzewa, które obciążone mokrym śniegiem zaczęły opierać się o sieć trakcyjną.

Nie lepiej wygląda sytuacja na drogach. W czwartek wieczorem w Pinzgau na wschodzie kraju z powodu powalonych drzew zamkniętych zostało kilka lokalnych oraz krajowych dróg. Podobnie wygląda sytuacja na transalpejskiej trasie z Fusch an der Glocknerstraße do Heiligenblut am Großglockner. Droga ta pozostanie zamknięta przez cały weekend. Służby drogowe ostrzegają, że jeżeli opady śniegu będą się utrzymywać, może pojawić się zagrożenie lawinowe.

Władze zalecają ostrożność, a przewoźnicy wydłużają ważność biletów

Władze Wiednia zalecają, aby w weekendy unikać brzegów płynących przez stolicę rzek Liesing i Wienfluss, których poziom może wzrastać wyjątkowo szybko. Z kolei austriackie koleje (OeBB) radzą, by odłożyć podróże pociągiem. Jednocześnie przewoźnik przedłuża ważność wydanych na najbliższe dni biletów kolejowych. Austriacki Klub Automobilowy (OeAMTC) przypomina, by w czasie samochodowej podróży w góry zabrać ze sobą łańcuchy śniegowe.

Prognozy meteorologów wskazują na dalsze pogarszanie się pogody

Zdaniem meteorologów sytuacja pogodowa będzie się jeszcze pogarszać. Eksperci przewidują, że w Austrii może padać nieprzerwanie aż do poniedziałku lub wtorku. Największe opady spodziewane są na nizinach tyrolskich, w Ziemi Salzburskiej, w Górnej i Dolnej Austrii, Górnej Styrii i Wiedniu aż do północnego Burgenlandu. Na obszarach tych może spaść od 100 do 200 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie możliwe są opady nawet do 300 litrów.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w czasie burz

Meteorolodzy ostrzegają też przed wiatrem. W czasie burz może on w porywach osiągać prędkość nawet 90 km/h.

Tomasz Dawid Jędruchów (PAP)

