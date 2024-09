Zerwanie tamy w Stroniu Śląskim i jego skutki

Tama w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) została przerwana. Prawdopodobnie został uszkodzony i przerwany wał boczny, który jest w przedniej części tego urządzenia. Woda zmierza rzeką Biała Lądecka w dół zlewni Nysy Kłodzkiej, wlewa się do Stronia Śląskiego, niszcząc budynki.

Do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju właściwie nie można dojechać; dostać się tam mogą jedynie służby ratunkowe. W obu miastach przeprowadzono ewakuację ludności; rzeki wystąpiły tam z koryt, a woda zalała zabudowania. Stronie Śląskie i Lądek Zdrój to miejscowości, przez które przepływa rzeka Biała Lądecka, a przez Stronie dodatkowo Morawka.

Zniszczenia spowodowane powodzią w Głuchołazach

Konstrukcję mostu tymczasowego w Głuchołazach (woj. opolskie) zerwały wody Białej Głuchołaskiej. Prawdopodobnie uszkodzona została także konstrukcja budowanej w sąsiedztwie docelowej przeprawy. Wcześniej, przez kilkadziesiąt godzin ratownicy próbowali wzmocnić most, obciążając jego przyczółki kamienną kostką. W niedzielę, w sąsiedztwie mostu woda przerwała jednak wały, zalewając miasto. Obecnie po zalanych ulicach jeździć mogą głównie samochody ciężarowe.

Pod wodą jest dziesięć ulic w centrum Kłodzka (woj. dolnośląskie). Głębokość wody w zalanych kwartałach w centrum miasta waha się od 50 cm do 1,5 metra. Gmina Kłodzko (woj. dolnośląskie) ostrzegała mieszkańców Ołdrzychowic Kłodzkich, Żelazna i Krosnowic przed kolejną falą powodziową, większą o około 1 m. Mieszkańców ostrzeżono, że powinni przenieść się na wyższe kondygnacje.

Akcje ewakuacyjne z użyciem śmigłowców

Do ewakuacji mieszkańców zostały zaangażowane śmigłowce. Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało śmigłowiec Mi-17 do Stronia Śląskiego (woj. dolnośląskie). Przed południem z lotniska we Wrocławiu wystartował policyjny śmigłowiec Black Hawk, który miał zabrać ludzi z dachu w miejscowości Bodzanów Rudawa (woj. opolskie). Następnie do Wrocławia skierowano dwa policyjne śmigłowce typu Bell-407: jeden z Krakowa, drugi ze Szczecina, które także mają pomagać w ewakuacji mieszkańców.

Policja zaapelowała do mieszkańców terenów zagrożonych powodzią o współdziałanie ze służbami podczas ewakuacji. Zdarza się, że mieszkańcy początkowo odmawiają ewakuacji, a po pomoc zgłaszają się wówczas, gdy sytuacja jest krytyczna.

Zawieszenie zajęć szkolnych i problemy z dostawami prądu

W związku z powodzią punktowo zawieszane są zajęcia w szkołach i przedszkolach. W Jeleniej Górze zajęcia nie odbędą się w poniedziałek i wtorek. Budynki szkolne służą też za miejsca schronienia dla osób ewakuowanych.

W niedzielę rano problemy z dostawą pojawiły się na 1,3 tys. stacji transformatorowych. Dotyczyło to około 71 tys. odbiorców prądu w południowej Polsce.

Opady deszczu i zamknięcie mostu w Prudniku

Do końca niedzieli sumy opadów mogą wynieść na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie około 30-40 mm. W Karkonoszach i na Przedgórzu Sudeckim spadnie do ok. 70 mm deszczu.

Ze względu na rosnący poziom wody w rzece zamknięto most w Prudniku (woj. opolskie).

Alarm powodziowy w Oświęcimiu i ewakuacje na Śląsku

Alarm powodziowy ogłoszono w Oświęcimiu (woj. małopolskie) przed południem. Woda w Sole o godzinie 11:40 osiągnęła poziom 511 cm. Stan alarmowy to 460 cm. Tendencja jest wzrostowa. Alejki na bulwarach są zalane. Doszło do podtopień niektórych posesji.

Po intensywnych opadach deszczu utrzymuje się trudna sytuacja w niemal całym powiecie pszczyńskim (woj. śląskie). W Wiśle Wielkiej oraz w Górze konieczna była ewakuacja kilku osób.

Podmycie torów kolejowych i pogorszenie sytuacji na rzekach

Wiele torów kolejowych jest podmytych. Głównie chodzi o połączenia lokalne regionalne lub międzyregionalne, między woj. śląskim, dolnośląskim a opolskim.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że według służb czeskich pogorszeniu może ulec sytuacja na rzekach, które stanowią dorzecza Odry, a swój początek biorą po stronie czeskiej.

Incydent podczas akcji ratunkowych w Cisiu

Podczas akacji ratunkowych doszło do incydentu. OSP w Cisiu (woj. śląskie) w powiecie częstochowskim prosi o pomoc w ustaleniu sprawców, którzy minionej nocy uszkodzili i okradli samochody należące do strażaków z tej jednostki. Do przestępstwa doszło w chwili, gdy brali oni udział w akcji w Blachowni.(PAP)

