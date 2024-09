O tym, że Kierwiński obejmie funkcję pełnomocnika, Tusk poinformował na piątkowym posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego w Nowej Soli. Szef rządu podkreślił, że Kierwiński ma wykształcenie techniczne, a także doświadczenie samorządowe oraz w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

"Mały problem polegał na tym, że on jest eurodeputowanym od niespełna 3 miesięcy" - zauważył premier. Jak podkreślił, były szef MSWiA zgodził się na zrzec mandatu europosła i wejdzie w skład rządu. "(Kierwiński) jest dzisiaj ze mną w Nowej Soli i jutro przystąpi do roboty we Wrocławiu" - powiedział.

"Większość, która dostaje się do europarlamentu, nie myśli o tym, żeby po 3 miesiącach składać mandat i tracić różne przyjemne rzeczy związane z wyjściem tam, a po 15 minutach otrzymałem odpowiedź, że jest gotowy także do złożenia mandatu eurodeputowanego, czyli będzie członkiem rządu odpowiedzialnym za ten program odbudowy" - przekazał Tusk. (PAP)