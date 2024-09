Wściekły atak Rosjan. Łamią front i masakrują wszystko na swej drodze

Rosjanie postawili wszystko na jedną kartę i najwyraźniej zagranie to się opłaciło. W krwawych walkach zdobywają ukraińską twierdzę, która broniła się od 2 lat i stanowi wrota do Doniecka. Upadek Wuhłedaru może być początkiem końca obrony całej wschodniej flanki. - To jest kwestia dni, bo z tego co wiem, Ukraińcy nie mają czym się bronić – mówi Forsalowi generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.