Nie opadł jeszcze kurz po rosyjskich groźbach względem Niemiec, będących efektem otwarcia we wtorek w Rostocku dowództwa morskiego NATO, a już pojawiają się kolejne wiadomości, które z pewnością nie przypadną do gustu lokatorom Kremla. I tym razem również pochodzą one z Niemiec.

Niemcy zapolują na rosyjskie okręty podwodne

Teraz zaś nasz zachodni sąsiad postanowił bardziej zaangażować się w obronę przed agresywnymi zamiarami Rosji i podpisał z Wielką Brytanią umowę o współpracy wojskowej pomiędzy obydwoma państwami. Obszerny dokument zawiera kilkanaście punktów, a wśród nich znalazł się pomysł udziału niemieckich sił powietrznych w wykrywaniu rosyjskich okrętów podwodnych.

Do tego celu użyte mają być samoloty Boeing P-8, które wysłane zostaną do szkockiej bazy Lossiemouth. Jak czytamy w dokumencie, będą nie tylko patrolować północny Atlantyk, ale skupią się też na pilnowaniu, by rosyjskie jednostki za bardzo nie zbliżały się do podwodnych kabli i leżącej na dnie oceanu infrastruktury krytycznej.

- Nie możemy traktować bezpieczeństwa w Europie jako czegoś oczywistego. Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, ogromnie zwiększa produkcję broni i wielokrotnie przeprowadzała hybrydowe ataki na naszych partnerów w Europie Wschodniej – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy w Wielkiej Brytanii niemiecki minister obrony narodowej, Boris Pistorius.

Nowa fabryka i lepsze rakiety

Na wspólnym patrolowaniu jednak się nie skończy. Umowa zakłada także podjęcie prac nad wspólnym przygotowaniem systemu rakietowego dalekiego zasięgu, mogących razić cele jeszcze dalej i skuteczniej niż obecnie używane na Ukrainie Storm Shadow. W porozumieniu znalazło się też miejsce dla Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO, a sygnatariusze zobowiązali się współpracować „z partnerami w celu zintegrowania systemów obrony powietrznej dla lepszej ochrony europejskiej przestrzeni powietrznej przed zagrożeniem ze strony pocisków dalekiego zasięgu, w oparciu o ustalenia podjęte na spotkaniu ministrów obrony państw NATO”.

Wśród licznych zapisów nowej umowy wojskowej znalazła się też współpraca przemysłowa, a jej efektem ma być otwarcie w Wielkiej Brytanii niemieckiej fabryki, produkującej lufy czołgowe. Zapowiedziano też prace nad nową generacją dronów i nad samochodami opancerzonymi Boxer.

- Umowa Trinity House jest kamieniem milowym w naszych stosunkach z Niemcami i istotnym wzmocnieniem bezpieczeństwa Europy – zapewnił John Halley, sekretarz obrony Zjednoczonego Królestwa.

Szczegółowe zapisy umowy Niemcy – Wielka Brytania

