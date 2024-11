W obronie przed Rosją wkopali armię w ziemię. Teraz zerkają na Polskę

By przeżyć i uciec przed wszechobecnym ostrzałem Rosjan, Ukraińcy zaczęli dosłownie wkopywać się w ziemię, korzystając z pewnego wynalazku. Dostarczyła go ukraińska firma, której ślad można ostatnio dostrzec też w Polsce i to w sektorze związanym z wojskowością. Czyżby chcieli też u nas rozwinąć swe skrzydła?