Plan obejmuje stacjonowanie żołnierzy Bundeswehry i baterii Patriot od stycznia 2025 r. w okolicach Rzeszowa (woj. podkarpackie).

Niemieckie systemy Patriot w Polsce

Agencja przypomniała, że systemy Patriot były już obecne w Polsce od stycznia do listopada 2023 r. W tym czasie około 320 żołnierzy i żołnierek Bundeswehry obsługiwało trzy systemy Patriot wdwóch lokalizacjach w pobliżu Zamościa, 33 km na zachód od granicy z Ukrainą. Zostały one rozmieszczone w celu ochrony przestrzeni powietrznej kraju po tym, gdy pod koniec 2022 r. dwie osoby zginęły po uderzeniu pocisku rakietowego we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie), w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy.

Planowane rozmieszczenie

Polska jest ważnym sojusznikiem politycznym i wojskowym Ukrainy. Odgrywa również ważną rolę jako centrum logistyczne zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Kluczowe znaczenie dla transportu uzbrojenia ma lotnisko pod Rzeszowem. Planowane ponowne rozmieszczenie niemieckich systemów Patriot nie jest zatem reakcją na natychmiastową zmianę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa - zaznaczyła dpa.

Systemy Patriot Bundeswehry należą do najnowocześniejszych na świecie. Są wykorzystywane do zwalczania wrogich samolotów, rakiet balistycznych i pocisków manewrujących.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)