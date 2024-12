Niemal w tym samym czasie, gdy Rosjanie pochwalili się, iż w tym roku udało im się powołać pod broń 300 tysięcy nowych żołnierzy kontraktowych, zza oceanu dotarła wiadomość, na którą Ukraina od dawna czekała. W nowym pakiecie pomocy wojskowej na front dotrze broń, wprost skierowana do rosyjskich piechurów.

Mordercze prezenty lecą z USA

Stany Zjednoczone spieszą się, by przed pojawieniem się w Białym Domu Donalda Trumpa zdążyć wysłać na Ukrainę jak najwięcej uzbrojenia, a najnowszy pakiet pomocowy ogłoszony został w poniedziałek. W jego skład wchodzić będą między innymi rakiety NASAMS, wyrzutnie Stinger, Javelin, amunicja artyleryjska oraz do wyrzutni HIMARS. Uważni obserwatorzy zwrócili jednak uwagę na pewien szczegół, a mianowicie na fakt, iż w tym 71. pakiecie znalazło się zatrzęsienie różnych rodzajów min przeciwpiechotnych.

„Pentagon uważa, że ​​dostarczenie min przeciwpiechotnych Siłom Zbrojnym Ukrainy jest jednym z najskuteczniejszych środków spowolnienia rosyjskiej ofensywy” – twierdzą eksperci z portalu Defense Romania.

Wśród amerykańskich prezentów znajdą się między innymi Pociski artyleryjskie 155 mm Remote Mine Launcher M692 ADAM, zawierające miny przeciwpiechotne o długim czasie czuwania, M67 i miny przeciwpiechotne – M72. To iście diabelska broń, gdyż każdy z pocisków zawiera 36 min, a wybuchając rozprasza je na odległość 600 metrów. I choć jest to naprawdę zabójcza broń, to działa jedynie w okresie od 4 do 48 godzin, a po upływie tego czasu ulega samozniszczeniu, co oznacza, że nawet zagubione w ziemi nie powinny w przyszłości stanowić zagrożenia dla cywili.

Wyrzutnie min batem na Rosjan

Ale to nie koniec amerykańskich prezentów, na które Biały Dom wydał tym razem 725 milionów dolarów. Na Ukrainę trafi też M131 MOPMS , czyli przenośny system do przygotowywania różnych pól minowych. Ważący ok 75 kg moduł zawiera 17 min przeciwpancernych i 4 przeciwpiechotne, które detonować można drogą radiową.

Ukraina otrzyma także amerykański system wyrzutni rakiet dalekiego zasięgu Volcano. Wykorzystuje on kontenerowe miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne, które po wystrzeleniu są rozproszone na dużym obszarze. System Volcano można umieścić zarówno na pojazdach naziemnych, jak i na przykład w śmigłowcach.