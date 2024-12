Kto wejdzie w skład zespołu?

Reklama

Zarządzenie premiera Donalda Tuska ws. utworzenia zespołu zostało w poniedziałek opublikowane w Monitorze Polskim. Wejdzie ono w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z zarządzeniem, do zadań zespołu należeć będzie opracowanie projektu strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawienie go Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra obrony narodowej.

Przewodniczącym zespołu zostanie wyznaczony przez szefa MON sekretarz bądź podsekretarz stanu w tym resorcie. Do jego kompetencji należeć będzie m.in. zlecanie wykonania danym członkom zespołu opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz, czy powierzanie im wykonania określonych prac niezbędnych do zrealizowania opracowania Projektu. Wiceprzewodniczącymi zespołu będą sekretarze bądź podsekretarze stanu w MSZ i MSWiA.

Do zespołu wejdzie po jednym przedstawicielu wskazanym przez wszystkie resorty, a także przez minister do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, przez ministra do spraw UE, przez szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przez szefa KPRM. W zespole znajdzie się także dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Prace nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego

Jak wynika z rozporządzenia, przewodniczący zaprasza przedstawicieli prezydenta; w celu doradztwa może także zapraszać do udziału w jego pracach m.in. przedstawicieli Sejmu, Senatu, czy innych instytucji państwowych i środowisk naukowych. Przewodniczący będzie mógł również tworzyć grupy robocze składające się z członków zespołu i osób zaproszonych do udziału w jego pracach.

Po zakończeniu prac przewodniczący ma przedstawić Radzie Ministrów projekt strategii bezpieczeństwa narodowego RP. Z kolei sprawozdanie końcowe z realizacji zadań zespołu przewodniczący przedstawi rządowi najpóźniej na 30 dni po zatwierdzeniu przez prezydenta Strategii bezpieczeństwa narodowego RP.

Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, prezydent przekazuje Radzie Ministrów rekomendacje do strategii bezpieczeństwa narodowego przed rozpoczęciem przez Radę Ministrów prac nad jej projektem, a także zatwierdza, w drodze postanowienia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego.(PAP)