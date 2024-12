Nowelizacja ustawy o obszarach morskich RP

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowano, że jednym z punktów wtorkowego posiedzenia rządu będzie projekt nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Zmiany mają na celu ułatwienie funkcjonowania administracji morskiej oraz innych podmiotów uczestniczących w poszczególnych segmentach związanych z zarządzaniem i postępowaniem z materiałami niebezpiecznymi zalegającymi na obszarach morskich Polski.

Od kilku lat trwają prace nad całościowym systemowym zarządzaniem tą problematyką; w wyniku dotychczasowych prac międzyresortowych wskazano, że obecnie widoczny jest wyraźny podział zadań realizowanych lub nadzorowanych przez poszczególne resorty ściśle wynikający z obszarów ich kompetencji.

Wyzwania w zarządzaniu materiałami niebezpiecznymi

"Zadania te, rozproszone w aktach prawnych różnej rangi, opracowywanych przez właściwe dla danego działania resorty, nie tworzą spójnego systemu, a ich lokalizacja w wielu dokumentach zdecydowanie utrudnia ich odnalezienie i realizację" - stwierdzono w ocenie skutków regulacji. "Co więcej, zakres niektórych przepisów jest szerszy i obejmuje materiały niebezpieczne zarówno te zatopione, jak i znajdujące się w części lądowej obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego powodu niezbędne jest uporządkowanie przepisów poprzez utworzenie rozdziału dedykowanego zatopionym materiałom niebezpiecznym, w którym znajdują się wskazania przepisów już istniejących wraz z informacją o ich zastosowaniu w przypadku podejmowania działań powiązanych z zarządzeniem zatopionymi materiałami niebezpiecznymi, oraz stosowne uzupełnienia brakujących przepisów" - dodał projektodawca.

Ograniczone rozpoznanie obszarów morskich jako zagrożenie

Zgodnie z OSR, w wyniku przeprowadzonej analizy danych będących w posiadaniu administracji publicznej grupa robocza Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych przekazała, że jedynie nieco ponad 30 proc. obszarów morskich RP zostało szczegółowo rozpoznanych, co uniemożliwia ocenę rzeczywistej skali zagrożeń i wyzwań związanych z zalegającymi materiałami dla bezpieczeństwa ludności, ochrony środowiska morskiego oraz gospodarki morskiej.

Zgromadzono dane dotyczące 639 obiektów punktowych oraz 44 obszarów. Obiekty punktowe to konkretne obiekty zalegające na dnie Bałtyku, co znaczy, że ich położenie zostało określone przy pomocy współrzędnych geograficznych. Obszary to miejsca, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia obiektów danego typu, ale bez wskazywania konkretnych lokalizacji.

Szacowane koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych

Projektodawcy szacują, że koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Bałtyku metodą proponowaną przez Remontowa Shipbuilding we współpracy z firmą IBKOL to około 1 mld zł netto, z czego koszt samej linii utylizacyjnej to około 300 mln zł netto. Z kolei szacunkowy koszt oczyszczenia polskiego wybrzeża, zgodnie z opinią wyrażoną przez przedstawiciela Grupy GeoFusion oraz DEFCON, to około 8 mld zł oraz kilkaset mln zł na rozpoznanie.(PAP)

