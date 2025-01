Porozumienie ws. energii nuklearnej

We wtorek w Warszawie premierzy Polski i Kanady podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie energii nuklearnej. Na konferencji prasowej byli pytani m.in. o zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, że zwróci się do państw NATO o zwiększenie wydatków obronnych do poziomu 5 proc. PKB.

Premier Tusk zaznaczył, że jego zadaniem nie jest "komentować działania, czy brak działań, niektórych członków paktu północnoatlantyckiego".

Wydatki z PKB na wojsko

Premier zauważył jednocześnie, że Polska jest państwem, które - jeśli chodzi o procent PKB na obronność - "wydaje najwięcej", a w tym roku będzie to blisko 5 proc. PKB. Podkreślił jednocześnie, że nasz kraj jest "obiektem wciąż powtarzających się ataków zarówno w cyberprzestrzeni, jak i wprost aktów sabotażu i dywersji na naszym terenie". "Ślady są jednoznaczne. Jest to aktywność rosyjskich służb" - wskazał premier.

Zapewnił, że priorytetem jest bezpieczeństwo, gdyż "wojna już nie jest abstrakcją, wojna już nie jest wspomnieniem historycznym". "Nasza decyzja, o tym, aby wydawać na obronę blisko 5 proc. (PKB), jest decyzją autonomiczną wynikającą z potrzeb" - podkreślił. Dodał, że decyzja ta zapadła dlatego, iż "żyjemy w określonym miejscu na ziemi, u naszych granic toczy się wojna".

"Polska będzie miała jedną z największych natowskich armii"

Tusk stwierdził też, że "Polska będzie miała jedną z największych natowskich armii, drugą, może pierwszą w niedalekiej perspektywie, armii w Europie". "Będziemy wydawać tyle, ile trzeba na naszą obronę" - zadeklarował.

Natomiast premier Kanady wskazał, że jego kraj w ostatnich latach podwyższył swoje wydatki wojskowe. Przypomniał, że gdy obejmował urząd w 2015 r., wydatki te wynosiły poniżej 1 proc. PKB. Zapowiedział, że w latach 2015 - 2030 Kanada potroi wydatki na obronność. "Będziemy dalej zwiększać te wydatki" - zadeklarował Trudeau. (PAP)