Nowe czołgi i artyleria dla armii

W piątek, 21 lutego 2025 roku Agencja Uzbrojenia poinformowała o kolejnej dostawie ciężkiego sprzętu wojskowego z Korei Południowej. Tym razem do polskiego portu zawitać miał transport 14 czołgów K2GF Czarna Pantera oraz 8 armatohaubic samobieżny K9A1. To jednak niejedyna dostawa w tym roku.

24 stycznia 2025 roku Agencja Uzbrojenia informowała o dostarczeniu do kraju 18 sztuk modułów dla wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar-K. Do dostaw z Dalekiego Wschodu doliczyć należy te ze Stanów Zjednoczonych. 18 stycznia 2025 roku do Polski przybyło 28 wozów M1A2SEPv3 Abrams.

Łącznie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy nasza armia wzbogaciła się o 42 nowoczesne zachodnie czołgi podstawowe K2 Czarna Pantera oraz M1 Abrams, 8 armatohaubic samobieżnych K9A1 oraz 18 sztuk modułów dla wyrzutni HOMAR-K. Wiele wskazuje na to, że ten rok będzie bardzo intensywny pod względem dostaw nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Wielkie dostawy dla Wojska Polskiego. Czołgi, wyrzutnie rakiet, samoloty i śmigłowce

Po dostawie kolejnych 14 czołgów K2 Czarna Pantera, w Polsce znajduje się już 98 tych pojazdów. Na ten rok zaplanowano dostawę aż 96 czołgów, więc w ciągu najbliższych miesięcy możemy oczekiwać przynajmniej kilku dodatkowych transportów. Oprócz czołgów K2 Czarna Pantera dotrą do nas również zapewne następne M1A2SEPv3 Abrams. Dostawę 250 sztuk przewidziano na lata 2025-2026. Można zatem oczekiwać, że w tym roku liczba dostarczonych amerykańskich czołgów przekroczy 100 sztuk.

/> />

Tym samym w ręce żołnierzy przekazano by ponad 200 nowych maszyn. To jednak nie koniec, ponieważ armia nadal oczekuje na kolejne Leopardy 2PL (modernizacja ze standardu Leopard 2A4). Bazując na dostawach z poprzednich, lat można szacować, że będzie to ok. 18 wozów.

W siłę rośnie także nasza artyleria. Na ten rok zaplanowano dostawę 76 sztuk K9A1. Dostarczono ich 8, więc należy oczekiwać jeszcze 68 sztuk. Te mają dotrzeć w kwietniu, maju, lipcu i wrześniu (po 12 sztuk), listopadzie (18 sztuk) i grudniu (2 sztuki). Da to łącznie 212 armatohaubic, czyli tyle, ile zakontraktowano 26 sierpnia 2022 roku. Do tej liczby dodać należy także Kraby, które są obecnie produkowane na potrzeby Sił Zbrojnych. Liczba dostarczonych systemów artylerii lufowej bliży się zatem do rekordowych 100 sztuk.

/> />

Dobrze prezentuje się także artyleria rakietowa. Łącznie ze styczniową dostawą mówimy o 90 modułach wyrzutni. W 2023 roku było to mniej niż 20 sztuk, a w 2024 roku dostarczono ponad 50 systemów. Należy oczekiwać, że w tym roku dostawy będą porównywalne lub jeszcze większe. Łącznie do 2028 roku posiadać mamy 280 wyrzutni HOMAR-K. Co warto zaznaczyć, liczba 90 sztuk odnosi się do samych modułów wyrzutni. Te następnie są w Polsce integrowane z Jelczem oraz Topazem, tworząc pełnoprawną wyrzutnię HOMAR-K.

Nie tylko czołgi i artyleria. Armia otrzyma dużo więcej sprzętu

200 czołgów, 100 systemów artylerii lufowej i ponad 50 systemów artylerii rakietowej to bardzo dużo, lecz to nie wszystkie dostawy zaplanowane na ten rok. W ręce polskich żołnierzy przekazane zostaną m.in. kolejne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan, wozy ewakuacji medycznej na bazie KTO Rosomak, kolejne KTO Rosomak z wieżą ZSSW-30 czy różne pojazdy wsparcia. Chodzi m.in. o Mosty towarzyszące MS-20 Daglezja-S, M1074 JAB, park pontonowy Daglezja-P, mobilny most składany MS-40 Daglezja-S czy niskopodwoziowe zestawy oparte na Mercedesie-Benz Zetros 3348AS 6x6.

/> />

Jeśli chodzi i Siły Powietrzne, to Polska oczekuje obecnie kolejnych myśliwców 5. generacji F-35A, ostatniego używanego C-130H i pierwszych FA-50PL. Możemy oczekiwać również dostarczenia do naszego kraju pierwszych, wyleasingowanych AH-64D do celów szkoleniowych. Być może uda się także dostarczyć pierwsze wyprodukowane w Polsce śmigłowce AW149 dla Kawalerii Powietrznej. Dziać ma się także w kosmosie. Harmonogram przewiduje, że w 2025 roku an Orbitę wyniesione zostaną satelity PIAST.

Zwiększy się także liczba dronów w Wojsku Polskim. Chodzi m.in. o dostawy FlyEye, ale także kolejnej baterii Gladius. Cały czas oczekujemy na opóźnione już dostawy bezzałogowców Wizjer oraz Orlik. Do armii trafi także mnóstwo broni ręcznej. Chodzi karabinki MSBS GROT, Granatniki Podwieszane GP-40 czy działa bezodrzutowe Carl Gustaf.