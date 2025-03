Reklama

Szpital pracuje na dokumentacji papierowej

Dyrektor poinformował, że w poniedziałek udało się uruchomić pracę szpitala w Krakowie, a także polikliniki w Nowym Sączu i w Tarnowie „praktycznie w całym zakresie”.

Jeden oddział – neurologii – wciąż ma wstrzymane przyjęcia planowe, co wynika z opóźnień pojawiających się na poziomie diagnostyki obrazowej, a wszystkie pozostałe oddziały i poradnie „pracują w sposób w miarę normalny”. Wszyscy pacjenci, którzy na poniedziałek mieli ustalone terminy przyjęć, zostali przyjęci. Podobnie jest z zaplanowanymi zabiegami.

„To samo dotyczy kolejnych dni, nic nie wskazuje na to, żebyśmy musieli jakiekolwiek przyjęcia i zabiegi odwoływać” – przekazał dyrektor.

Izba przyjęć w ograniczonym zakresie

W ograniczonym zakresie wciąż pracuje szpitalna izba przyjęć, dlatego karetki z pacjentami w stanie ostrym są kierowane do pobliskich szpitali.

„Mam nadzieję, że w godzinach wieczornych ta funkcjonalność też zostanie odtworzona i także w tym zakresie wrócimy do normalnej pracy” – zapowiedział dyrektor.

Możliwy wyciek danych osobowych

Dyrektor przyznał, że wciąż nie wiadomo, czy w wyniku ataku ransomware doszło do wycieku danych osobowych, ale dyrekcja placówki zakłada, że jest to prawdopodobne.

„Traktujemy to zdarzenie bardzo poważnie i uruchomiliśmy wszystkie procedury tak, jakby do tego wycieku doszło” – powiedział Zabojszcz.

Co było celem ataku hakerskiego?

Wyjaśnił, że celem ataku hakerskiego był główny system elektronicznej dokumentacji medycznej, który wciąż jest niedostępny, dlatego szpital przeszedł na analogowy, papierowy obieg dokumentacji medycznej, co wydłuża czas pracy lekarzy niektórych specjalności.

„Nie tak dawno pracowaliśmy w tej postaci analogowej i większość z nas wie, jak to się robi” – tłumaczył szef placówki.

Zapewnił, że szpital przywrócił dostęp do elektronicznych systemów centralnych pozwalających wystawiać pacjentom recepty, zwolnienia lekarskie i skierowania na badania. Ocenił, że porównując z ten atak z podobnymi w innych szpitalach w Polsce w ostatnich latach, przywrócenie pełnej funkcjonalności „jest raczej kwestią dni i tygodni”.

„Wiemy, że w innych szpitalach przywrócenie pełnej funkcjonalności zajmowało od tygodnia do dwóch tygodni. Potem dodatkowo będziemy musieli wprowadzić wszystkie dane analogowe do systemu, więc oceniam, że zajmie to klika tygodni” – powiedział.

Bardzo szybka reakcja personelu szpitala na cyberatak

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przypomniał podczas briefingu, że reakcja personelu szpitala na cyberatak była bardzo szybka, dzięki czemu „ani przez moment życie i zdrowie pacjentów nie było zagrożone”. Zapewnił, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Zajmuje się nią policja i wszystkie odpowiednie służby.

Informację o tym, że doszło do cyberataku na krakowski szpital MSWiA, przekazał w niedzielę przed południem minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zapewnił wówczas, że służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, w tym CERT Polska, Centrum eZdrowie i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, pracują nad zabezpieczeniem śladów i wspierają placówkę w szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania.

„Służby państwa prowadzą skoordynowane działania operacyjne, mające zidentyfikować atakujących” – wskazał wówczas minister. (PAP)