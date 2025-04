FGS Mosel – pływający magazyn i szpital

Największy z przybyłych okrętów to FGS Mosel - niemiecki okręt zaopatrzeniowy należący do klasy Elbe. Został zbudowany w 1993 roku w stoczni Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. Jednostka ma 100 metrów długości, 16,8 metra szerokości i zanurzenie 4 metry. Jej wyporność wynosi ok. 3 586 ton. Okręt służy jako pływające zaplecze logistyczne, zdolne do wspierania mniejszych jednostek podczas długotrwałych misji z dala od macierzystych portów. Może przewozić:

• 700 m³ paliwa dla okrętów i 60 m³ paliwa lotniczego,

• 280 m³ wody pitnej,

• 160 ton amunicji, 40 ton żywności i materiałów technicznych.

Dodatkowo posiada pomieszczenia medyczne, które umożliwiają udzielenie pomocy rannym lub chorym członkom załogi innych jednostek. Wyposażony jest też w systemy samoobrony, m.in.:

• 2 × działka automatyczne MLG-27 kal. 27 mm (zdalnie sterowane),

• 2 × wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Fliegerfaust 2 .

Na pokładzie znajduje się załoga licząca ok. 90 osób, w tym personel techniczny i medyczny.

Nie tylko Mosel – w Gdańsku także holenderski HNLMS Zierikzee

Drugą większą jednostką wartą uwagi jest holenderski niszczyciel min HNLMS *Zierikzee (M862). To okręt klasy Alkmaar, wybudowany we współpracy z Francją i Belgią. Ma długość 51,5 metra, szerokość 8,9 metra i zanurzenie 3,8 metra. Jego wyporność wynosi około 615 ton. Zierikzee wyposażony jest w sonary o dużym zasięgu, zdalnie sterowane pojazdy podwodne (ROV) oraz systemy do niszczenia min morskich. Okręt służy w Stałej Grupie Przeciwminowej NATO (SNMCMG1), która obecnie realizuje działania w rejonie Morza Bałtyckiego.

Sojusznicze jednostki w ramach ćwiczeń Baltic Sentry

Wszystkie jednostki biorą udział w operacji NATO pod kryptonimem Baltic Sentry – serii ćwiczeń i patroli prowadzonych na Morzu Bałtyckim od stycznia 2025 roku. W ramach tej inicjatywy rotacyjnie pojawiają się tu jednostki różnych flot sojuszniczych – m.in. z Niemiec, Szwecji, Holandii, Belgii, Litwy i Estonii.

Celem działań jest monitorowanie rejonów Bałtyku, gdzie znajdują się elementy podwodnej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej, a także realizacja ćwiczeń związanych z obroną przeciwminową i logistyką morską. Okręty NATO pełnią misje rotacyjnie. Ich zadaniem jest patrolować regiony w pobliżu podmorskich instalacji, tak by odstraszyć potencjalnych sprawców sabotażu.

Gdańsk na kilka dni centrum NATO na Bałtyku

Okręty będą dostępne dla obserwatorów do poniedziałku, 7 kwietnia. Zacumowały przy Nabrzeżu Obrońców Westerplatte – jednym z najbardziej widowiskowych fragmentów Portu Gdańsk. Dla mieszkańców i turystów to niepowtarzalna okazja, by z bliska zobaczyć m.in. FGS Mosel, HNLMS Zierikzee, a także mniejsze jednostki z krajów bałtyckich.