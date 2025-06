Milion pocisków dziennie

Premier, który uczestniczył w otwarciu nowej hali w skarżyskich zakładach, powiedział, że mają być w niej produkowane pociski małokalibrowe. "Będziemy produkowali, nie chcę przesadzić, ale jeśli dobrze rozumiem, milion dziennie" - dodał.

Atak Izraela na Iran

Nawiązując do ataku Izraela na Iran, szef rządu powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, jak ważne jest inwestowanie myśli, pieniędzy, energii, czasu w polską produkcję zbrojeniową i szerzej w możliwości obronne. "Nie ma ważniejszego zadania, to jest dla mnie absolutnie najważniejsze priorytet, aby tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, budować Polskę bezpieczną, także dzięki takim inwestycjom jak tutaj w MESKO" - powiedział Tusk.

Repolonizacja wydatków

Zaznaczył też, że od wielu miesięcy przygotowywany jest wielki projekt repolonizacji, także w sektorze zbrojeń i że rząd robi wszystko, by zmienić niekorzystne proporcje, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia tak, aby większa część środków zostawała w kraju.

Odrodzenie wielu zakładów przemysłowych

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz mówił w swoim wystąpieniu o pozytywnych przemianach w polskiej armii i przemyśle obronnym, które są możliwe dzięki budżetowi państwa i decyzjom polskiego rządu. Podkreślił rozwój programów zbrojeniowych, takich jak budowa fregat typu Miecznik czy produkcja pojazdów Borsuk i Rosomak, a także odrodzenie zakładów takich jak Autosan, Jelcz czy MESKO.

„Tworzymy nowe miejsca pracy, widzimy pozytywne, dobre wyniki w takich zakładach jak stuletni radomski Łucznik. Widzimy początek dobrych zmian w zakładach Cegielskiego w Poznaniu, ale także dzięki temu wsparciu i dzięki udziałowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej możemy otwierać się na nowe możliwości” – powiedział prezes PGZ.

Leszkiewicz zaznaczył, że PGZ myśli także o rozwoju „nowych lokalnych ośrodków, jak w okolicach Rafako w Raciborzu czy też Hucie Częstochowa.

Samowystarczalność w produkcji amunicji

„W końcu będziemy mogli być samowystarczalni w produkcji nie tylko amunicji małokalibrowej. Wiem, że są w realizacji projekty, jeśli chodzi o amunicję 155 mm. To jest dobry sygnał, który jednocześnie będzie impulsem do rozwoju naszej gospodarki” – powiedział dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Sokołowski.

Na późniejszej konferencji prasowej premier został zapytany o to, jak ważna jest produkcja broni i amunicji w Polsce oraz dlaczego następuje to tak późno.

Szef rządu podkreślił, że bardzo ważne jest zainwestowanie maksimum pieniędzy i możliwości także produkcyjnych "w to, co naprawdę dobrze działa, to co jest przetestowane także na polu walki". "W Polsce nie będziemy produkowali wszystkiego, to jest oczywiste, ale ważne jest, żebyśmy importowali tylko te rzeczy, co do których wiemy, że na razie nie będziemy w stanie ich sami produkować" - powiedział Tusk.

W jego ocenie "jeśli chodzi o amunicję, to na pewno nie przekracza to naszych możliwości, wręcz przeciwnie". "Jeśli chodzi o takie autentyczne perełki, takie jak rakietowy system Piorun czy bojowy wóz piechoty Borsuk, czyli to co jest na najwyższym światowym poziomie, to po pierwsze będzie wymagało zwiększenia produkcji, a po drugie to jest też dowód na to, że my potrafimy tu, w Polsce naprawdę lepiej niż inni na świecie projektować, wymyślać, produkować, a później stosować także na polu walki" - podkreślił szef rządu.

"Przeciwnik musi się nas bać"

"Przeciwnik musi się nas bać. Konkurent, jeśli chodzi o produkcję zbrojeniową, ma się zacząć nas obawiać, bo możemy być w wielu dziedzinach obronności naprawdę konkurencyjni, na najwyższym poziomie. Nawet najlepsi na świecie" - powiedział Tusk.

Premier przyznał też, że cały świat się za późno obudził. "Ten sygnał ostrzegawczy przyszedł, być może, w ostatnim momencie, ale zdążyliśmy. Polska na pewno zdąży wyciągnąć lekcje i wszystkie konsekwencje z tej zapaści amunicyjnej, jakiej byliśmy świadkami do pierwszych może nie dni, ale tygodni wojny na Ukrainie" - zaznaczył Tusk.

Według niego to co zdarzyło się po wybuchu "tej ostrej wojny, po tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej, było doświadczeniem dramatycznym, jeśli chodzi o amunicję". "Dla mnie nie jest ważne teraz, dlaczego przez te lata tyle mówiono o obronności, a niewiele robiono. Tylko chcemy jak najszybciej nadrobić stracony czas. I tutaj też nie będę szukał ani kozłów ofiarnych, ani przeciwników, w kwestii obronności będę szukał wyłącznie sojuszników" - podkreślił premier.

Międzyresortowy zespół ds. przemysłu obronnego

Szef rządu pytany był też o to, dlaczego siedem miesięcy zabrało rządowi utworzenie międzyresortowego zespołu ds. przemysłu obronnego, odpowiedział, że jeśli chodzi o racjonalizację produkcji zbrojeniowej i inwestycji w nią, to w ciągu siedmiu miesięcy jego rząd "zrobił więcej niż oni (PiS) przez 8 lat". Dodał, że trwa nadrabianie zaległości, do których doprowadzili jego poprzednicy.

Na początku czerwca szef resortu rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk (PSL) stanął na czele międzyresortowego zespołu ds. rozwoju przemysłu obronnego, którego zadaniem jest m.in. przygotowanie analiz i rekomendacji do stworzenia Strategii Rozwoju Przemysłu Obronnego. Utworzenie zespołu premier zapowiadał w listopadzie 2024 r.

Produkcja amunicji w Polsce

Hala do produkcji amunicji małego kalibru ma powierzchnię ponad 4 tys. metrów kwadratowych. Znajdują się w niej cztery zautomatyzowane linie produkcyjne do amunicji pistoletowej i karabinowej.

Nowa hala to jeden z elementów realizowanego od 2019 roku "Projektu 400", którego wartość wynosi 466,7 mln zł (z czego 400 mln zł pochodzi z Funduszu Reprywatyzacji). Obejmuje on inwestycje w ponad 1000 maszyn i urządzeń oraz ponad 20 obiektów zlokalizowanych w zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej i Pionkach. Projekt ma zakończyć się w grudniu 2025 roku.

Głównym celem zadania jest zwiększenie mocy produkcyjnych MESKO S.A. w zakresie amunicji małokalibrowej, średniokalibrowej, wielkokalibrowej oraz rakiet, jak również pozyskanie kompetencji w obszarze produkcji prochu wielobazowego oraz łuski samospalającej.

Spółka przekazała, że dzięki realizacji zadania produkcja amunicji małokalibrowej zwiększy się o 500 proc. względem obecnych możliwości - do poziomu 250 mln sztuk rocznie, co daje 1 mln amunicji przypadający na dzień pracy.

Produkcja prochu

Równolegle realizowany jest "Projekt 44,7", koncentrujący się na uzyskaniu zdolności do produkcji prochu modyfikowanego, potrzebnego w procesie wytwarzania amunicji różnego kalibru. Mesko S.A. posiada obecnie kompetencje do produkcji prochów jednobazowych oraz częściowo zmodyfikowanych jednobazowych.

Skarżyskie MESKO to należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej producent amunicji, w tym pocisków rakietowych. Swoje oddziały ma w Pionkach, Kraśniku, Bolechowie, Lubiczowie. Mesko jest dostawcą m.in. przeciwlotniczych przenośnych zestawów rakietowych Grom i Piorun oraz jednym z podwykonawców umowy z Agencją Uzbrojenia na dostawy amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm dla Sił Zbrojnych RP. (PAP)