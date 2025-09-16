Dlaczego Bałtyk jest tak ważny?

Jak informuje Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego polskiej Marynarki wojennej, każdego dnia po Bałtyku pływa około 3 tysięcy statków. To nimi dostarczane są surowce energetyczne, towary przemysłowe i produkty codziennego użytku. Polskie porty obsługują blisko 140 milionów ton ładunków rocznie – w tym ropę naftową i gaz, bez których krajowa gospodarka nie mogłaby funkcjonować. Wpływy z handlu morskiego sięgają nawet 10% całego budżetu państwa. Dlatego Marynarka Wojenna ćwiczy obronę infrastruktury krytycznej, w tym gazoportów, naftoportów, kabli energetycznych i przyszłych morskich farm wiatrowych.

Rakiety, torpedy i ratownicy

W ramach manewrów załogi fregat, korwet i trałowców prowadzą strzelania torpedowe i artyleryjskie, odpierają ataki z powietrza i ćwiczą osłonę strategicznych transportów morskich. Scenariusze obejmują także akcje poszukiwawczo-ratownicze, reagowanie na zagrożenia asymetryczne czy neutralizację min morskich. Marynarzy wspierają śmigłowce AW101 zwalczające okręty podwodne, samoloty patrolowe Bryza oraz jednostki ratownicze.

To realistyczny test współpracy wielu rodzajów wojsk w sytuacjach, które mogą zdarzyć się naprawdę.

Żelazny Obrońca – potężna federacja ćwiczeń

Żelazny Obrońca-25 to jedno z największych ćwiczeń Wojska Polskiego w tym roku. W manewrach na lądzie, morzu i w powietrzu bierze udział ok. 30 tysięcy żołnierzy z Polski i państw NATO oraz 600 jednostek sprzętu. Celem jest nie tylko obrona terytorium, ale także sprawdzenie interoperacyjności w działaniach wielodomenowych (nowe ulubione słowo naszych generałów). Dodatkowo ćwiczenia testują integrację Marynarki Wojennej z programem Tarcza Wschód i wykorzystanie doświadczeń wyniesionych z wojny w Ukrainie.

Ćwiczenia, które chronią codzienność

Choć na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak widowiskowa operacja militarna, manewry takie jak Nieustraszony Rekin-25 mają bardzo praktyczny wymiar. Bezpieczeństwo na morzu i morskiej infrastruktury oznacza bezpieczeństwo w sklepach, na stacjach benzynowych i w portfelach obywateli. Gdyby doszło do blokady morskiej, ceny paliw i towarów mogłyby poszybować w górę, a gospodarka znalazłaby się w kryzysie. Dlatego każde takie ćwiczenie to inwestycja w spokój i stabilność nie tylko Polski, ale i całego regionu. Wagę ochrony bałtyckiej infrastruktury pokazało wysadzenie przez ukraińskich dywersantów* Nord Stream-2 i odcięcie Niemiec od dostaw gazu.

*według ustaleń strony niemieckiej, która niedawno doprowadziła do aresztowania ukraińskiego oficera za ten akt sabotażu.

Ze swej strony Rosjanie twierdzą że te ćwiczenia to w rzeczywistości testowani metod na przeprowadzenie morskiej blokady Kaliningradu/Królewca.

