Kłopotliwy materiał KBS rozgrzał opinię publiczną

Koreańska telewizja KBS wywołała burzę w Korei Południowej, publikując materiał sugerujący nieprawidłowości i opóźnień w programie myśliwców FA-50, również tych przeznaczonych dla Polski. Korea Aerospace Industries (KAI) szybko zareagowało i opublikowało obszerne oświadczenie, w którym zarzuca stacji telewizyjnej polityczną inspirację.

Jak twierdzi firma, reportaż oparty jest na wypowiedziach byłego wiceprezesa, który miał przekazać nieprawdziwe i poufne informacje. KAI rozważa w tej sprawie kroki prawne. Co więcej, podkreślono, że cała sprawa ma podłoże wewnętrzne i polityczne – a sama firma została wykorzystana jako „narzędzie” w krajowej rozgrywce politycznej.

FA-50 dla Polski bez winy Koreańczyków?

Polska wersja myśliwców FA-50 (oznaczenie FA-50PL) również pojawiła się w materiale KBS - sugerowano m.in. opóźnienia związane z integracją systemów uzbrojenia i GPS. KAI jednak odpiera te zarzuty: opóźnienia nie są winą ani producenta, ani strony polskiej. To efekt złożonego procesu uzyskiwania zgód międzynarodowych, zwłaszcza ze strony USA.

Firma zaznacza, że integracja pocisku AIM-9X z FA-50PL wymagała amerykańskiego radaru AESA, a koreański odpowiednik nie był jeszcze dostępny w momencie podejmowania decyzji. Wybór amerykańskiego rozwiązania miał być zatem „optymalny” z punktu widzenia harmonogramu projektu.

Rozmowy trwają, ale z pełnym zaangażowaniem

KAI prowadzi obecnie rozmowy z polskim rządem na temat dostosowania harmonogramu dostaw FA-50PL. Obie strony mają pracować nad wypracowaniem rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące i realne.

Mimo medialnej burzy, Koreańczycy zapewniają, że projekty realizowane dla Polski traktują priorytetowo i honorowo. W oświadczeniu firma podkreśla swoje „pełne zaangażowanie i staranność” oraz kontynuację bliskiej współpracy z polskimi partnerami - bez względu na wewnętrzne zawirowania polityczne w Seulu.

Jakość ponad politykę

Na zakończenie Korea Aerospace Industries zaznacza, że niezależnie od napięć w Korei, firma skupia się na jak najlepszej obsłudze wszystkich swoich klientów, w tym Polski. „Naszym celem jest jakość i rzetelność, a nie polityczne rozgrywki” – czytamy w oświadczeniu KAI wydanym w Warszawie 26 września 2025 roku.