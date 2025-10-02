Wojna na Ukrainie i nielegalna mobilizacja

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraziło stanowczy protest wobec tzw. jesiennego wezwania do służby wojskowej, ogłoszonego przez Rosję z dniem 1 października 2025 roku. Mobilizacja obejmuje okupowane terytoria Ukrainy – Krym, Sewastopol oraz części obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Zdaniem Kijowa Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe, w tym art. 51 IV Konwencji Genewskiej o ochronie ludności cywilnej. Zmuszanie mieszkańców okupowanych terytoriów do służby w armii państwa-agresora stanowi zbrodnię wojenną.

„Władimir Putin wysyła Ukraińców jako mięso armatnie”

Władze Ukrainy ostrzegają, że Kreml planuje wykorzystać przymusowo powołanych obywateli Ukrainy jako „mięso armatnie” w wojnie przeciwko ich własnemu państwu. MSZ Ukrainy apeluje do mieszkańców okupowanych obszarów o unikanie nielegalnych „wezwań”.

Podkreślono przy tym, że również poborowi w samej Rosji mają prawo sprzeciwiać się dekretowi Putina dotyczącymi obowiązkowej służby wojskowej. „W przypadku udziału w wojnie przeciwko Ukrainie istnieje możliwość uratowania życia dzięki projektowi Chcę żyć, który pozwala dobrowolnie poddać się Siłom Obronnym Ukrainy” – zaznaczono w oświadczeniu.

Apel do Ukraińców i rdzennych narodów Rosji

Kijów zwrócił się także do Ukraińców mieszkających na historycznych ziemiach, które obecnie znajdują się w granicach Federacji Rosyjskiej – m.in. w Kubaniu, obwodzie starodubskim oraz regionach krasnodarskim, biełgorodzkim, briańskim, woroneskim, kurskim i rostowskim. „Pamiętajcie o ojczyźnie swoich przodków” – apelują władze Ukrainy.

Jednocześnie skierowano słowa do rdzennych narodów Federacji Rosyjskiej, takich jak Tatarzy czy Baszkirzy: „To nie jest wasza wojna. To wojna Putina i Moskwy, która rzuca was na front tak, jak kiedyś odebrała wam ziemię i zniszczyła wasze wspólnoty.”

Wojna na Ukrainie. Dokumentowanie zbrodni i apel do społeczności międzynarodowej

Ukraina podkreśla, że skrupulatnie dokumentuje wszystkie przypadki łamania prawa międzynarodowego przez Rosję. Zebrane materiały mają zostać przedstawione przed trybunałami międzynarodowymi i posłużyć do pociągnięcia rosyjskiego kierownictwa polityczno-wojskowego do odpowiedzialności. Jednocześnie Kijów apeluje do społeczności międzynarodowej o wzmocnienie presji dyplomatycznej i sankcyjnej wobec Rosji.

Geneza wojny rosyjsko-ukraińskiej – jak Władimir Putin rozpętał konflikt?

Wojna rosyjsko-ukraińska trwa od 2014 roku. Po obaleniu prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza w wyniku „Rewolucji Godności", Rosja zajęła Krym. Aneksja półwyspu była jawnym pogwałceniem suwerenności Ukrainy.

Równolegle Moskwa wsparła separatystów w Donbasie, wysyłając tzw. „zielone ludziki” – żołnierzy bez oznaczeń – oraz dostarczając broń. W 2022 roku Władimir Putin zdecydował się na pełnoskalową inwazję. Od tego czasu wojna pochłonęła setki tysięcy istnień ludzkich i doprowadziła do ogromnych zniszczeń infrastruktury Ukrainy.

Tragiczny bilans strat wojny rosyjsko-ukraińskiej

Według raportu Amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), do czerwca 2025 roku straty Federacji Rosyjskiej mogły sięgnąć miliona żołnierzy. Straty Ukrainy oszacowano na około 400 tysięcy osób.

CSIS zaznacza, że wielu rosyjskich żołnierzy poległych na Ukrainie pochodziło z regionów ubogich – z Dalekiej Północy, Dalekiego Wschodu czy kolonii karnych – a nie z Moskwy czy Petersburga.

„Liczba rosyjskich ofiar na Ukrainie w ciągu trzech lat jest piętnastokrotnie wyższa niż podczas 10-letniej wojny ZSRR w Afganistanie i dziesięciokrotnie większa niż w czasie konfliktu w Czeczenii” – podkreślają analitycy CSIS.

