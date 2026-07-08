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Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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dzisiaj, 19:29
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki podczas szczytu NATO spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim/PAP/EPA
Karol Nawrocki spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze. Nawrocki przekazał, że zarówno Polska, jak i Ukraina patrzą w jednym kierunku w kwestii zagrożenia niepodległości. Prezydent nawiązał także do ostatnich napięć między Warszawą a Kijowem. Jak wyjawił, nie udało się „rozwiązać kwestii historycznych”.

Prezydent Polski przebywa w Turcji, gdzie uczestniczył w odbywającym się w Ankarze Szczycie NATO. Jak przekazał podczas konferencji prasowej, szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego był także okazją do wielu spotkań ze światowymi i europejskimi przywódcami.

Nawrocki wyjawił, że spotkanie z Wołodymrem Zełenskim trwało około godziny.

Nawrocki zdradził, o czym rozmawiał z Zełenskim

- Dyskutowaliśmy z panem prezydentem, to oczywiście dobry zwyczaj i niezbędne w relacjach między sąsiadami, żeby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich - powiedział Nawrocki, pytany o to, czy w środę doszło do jego spotkania z prezydentem Ukrainy.

Polski prezydent zaznaczył, że „to, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski, Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem”. - W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, to się nie zmienia - podkreślił.

- Natomiast nie udało nam się na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych, też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać - poinformował Nawrocki.

Napięcia między Warszawą a Kijowem

Nawrocki podkreślił, że dla niego „kwestie UPA, symboli UPA, są nienegocjowalne”. - Emocja Polek i Polaków w odniesieniu do ludobójstwa wołyńskiego jest kwestią nienegocjowalną. W obliczu, że ta kwestia jest dla Polaków tak ważna i tu liczymy na zrozumienie ze strony Ukrainy, że flaga banderowska ogranicza też przyszłość Ukrainy w UE, niesie ze sobą wiele złych symboli - musimy także brać odpowiedzialność za to, co dzieje się za sprawą Federacji Rosyjskiej - mówił prezydent Polski.

- Wszystkie te wątki - historyczne, polityczne, przeszłości i przyszłości - podejmowaliśmy w rozmowie z prezydentem Zełenskim, mając świadomość, że to, co z całą pewnością nas do siebie zbliża, to świadomość, że postsowiecka Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski - zaznaczył Nawrocki.

Dodał, że podczas spotkania obie strony potwierdziły swoje stanowiska. - Ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale też dyskutowaliśmy o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości - relacjonował.

- Dobrze, że się spotkaliśmy - podsumował Nawrocki.

Jednocześnie poinformował, że szczyt NATO, to także okazja do spotkania z innymi liderami państw. - Wszystkich nie jestem w stanie wymienić (...), najwięcej czasu spędziłem z premierem Kanady Markiem Carney'em, z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, była też okazja do krótkiej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem - przekazał Nawrocki.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

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Tematy: Karol NawrockiNATOwołodymyr zełenski
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