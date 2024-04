Kielce

W ostatnią niedzielę kandydatka KO Agata Wojda wygrała wyścig o fotel prezydentki Kielc. Będzie to jej pierwsza kadencja. W drugiej turze wyborów otrzymała 56,54 proc. głosów. Pokonała kandydata PiS Marcina Stępniewskiego, na którego zagłosowało 43,46 proc. wyborców.

Łódź

W Łodzi czwartą kadencję sprawować będzie Hanna Zdanowska (KO), która zwyciężyła w pierwszej turze wynikiem 59,30 proc. głosów. W tym mieście również drugi wynik należał do kobiety, kandydatki PiS Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, którą poparło 22,56 proc. łodzian.

Gdańsk

W pierwszej turze wybrana została też prezydentka Gdańska Aleksandra Dukiewicz (KO i Wszystko dla Gdańska), zdobywszy 57,95 proc. głosów. Objęła ona urząd w 2019 r. po zamordowaniu ówczesnego prezydenta miasta, Pawła Adamowicza.

Trójmiasto

Jednak nie tylko miasto Gdańsk, ale całe Trójmiasto będzie rządzone przez kobiety. W Sopocie w pierwszej turze wygrała Magdalena Czarzyńska-Jachim (KWW Koalicja Dla Sopotu) z poparciem 59 proc. głosujących, a w Gdyni w drugiej turze zwyciężyła Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu. Kosiorek zdobyła 62,49 proc. głosów, jej kontrkandydat z KO Tadeusz Szemiot - 37,51 proc.

Wybory samorządowe 2024

W tegorocznych wyborach samorządowych na 2477 stanowisk wójtowskich, burmistrzowskich i prezydenckich startowało 6731 osób, w tym 1433 kobiety. Stanowiły one 21,3 proc. wszystkich kandydujących. Do samorządu wybrano 17 prezydentek miast, 136 burmistrzyń i 241 wójcin. Łącznie 394 kobiet, czyli prawie co szósta osoba spośród zwycięzców, stanie na czele miast i gmin. (PAP)

Autorki: Agnieszka Ziemska, Angela Getler