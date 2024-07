Hołownia o udziale w wyborach prezydenckich

Hołownia, który przebywa w USA, pytany w poniedziałek czy wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, odparł: zdecyduję w listopadzie.

Jak dodał, zawsze otwarcie mówił, że myśli o tym. "Bo mam naturę trochę mniej kapitana drużyny piłkarskiej, a trochę bardziej sędziego, który chciałby dbać o przestrzeganie reguł. I myślę, że to dzisiaj też w Polsce by się przydało" - podkreślił.

"Natomiast scena polityczna jest tak dynamiczna, to się wszystko tak szybko zmienia, że myślę, że wszyscy, również najwięksi gracze, te decyzje będą podejmować nie wcześniej niż pod koniec roku, więc nie ma co wybiegać do przodu" - zauważył marszałek.

Porozumienie koalicyjne i rotacja funkcji marszałka Sejmu

Według umowy koalicyjnej parafowanej przez liderów PO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy w listopadzie 2023 roku, Szymon Hołownia ma sprawować funkcję marszałka Sejmu od 13 listopada 2023 r. do 13 listopada 2025 r., a od 14 listopada 2025 r. do końca kadencji marszałkiem będzie Włodzimierz Czarzasty (Lewica).(PAP)

Autor: Olga Łozińska