Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Radia ZET, zapytał Polaków „Czy Pana / Pani zdaniem Donald Trump przekona Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie?”

Reklama

Trump zatrzyma Putina?

W wynikach, przeważyły odpowiedzi negatywne. 39 proc. respondentów uważa, że prezydent USA „raczej nie” zdoła przekonać prezydenta Rosji do zakończenia toczącego się od 3 lat konfliktu. 28,7 proc. uczestników udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie nie”.

Natomiast przeciwnego zdania jest 21,7 proc. ankietowanych, którzy odpowiedzieli „raczej tak”, a także 0,9 proc., którzy zaznaczyli „zdecydowanie tak”. 9,7 proc. nie wie, bądź nie ma zdania w tym temacie.

Badanie IBRIS na zlecenie Radia ZET zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), między 26 a 27 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1073 Polaków.