„Szponcić” – zwycięskie słowo młodzieży 2025

Słowo „szponcić” wraz z rzeczownikiem „szpont” zdobyło najwięcej głosów w tegorocznym plebiscycie. Historycznie obecne w polszczyźnie regionalnej i dawnych żargonach, dziś oznacza energiczne, spontaniczne działanie, często improwizowane i nie zawsze zgodne z prawem.

Rzeczownik „szpont” opisuje efekt takich działań – epizody pełne kolorytu lub zaskakujące okoliczności. Dla wielu młodych użytkowników języka słowo stało się synonimem dynamicznego i kreatywnego działania w codziennym życiu.

„OKPA” – ekspresywne zakończenie rozmowy podbija internautów

W finale plebiscytu znalazło się też słowo „OKPA”, będące połączeniem angielskiego „OK” i polskiego „pa”. Funkcjonuje jako komunikacyjne „cięcie”, które sygnalizuje zakończenie rozmowy w sposób nieformalny i spontaniczny.

Tancerz Dominik Więcek, ambasador plebiscytu, przyznaje, że „OKPA” jest jego ulubionym słowem: „Pięknie kończy rozmowę i stawia miękką, ładną kropkę na końcu zdania”.

Milenialsi a język młodzieży – pokoleniowa więź słów

Popularyzatorka języka polskiego Paulina Mikuła zauważa, że slang młodzieżowy z czasem wzbogaca język potoczny dorosłych. Wśród tegorocznych finalistów znalazły się słowa znane milenialsom, takie jak „klasa” czy „szacun”.

Mikuła podkreśla, że niektóre młodzieżowe zwroty trafiają do codziennej mowy starszych pokoleń, tworząc ciekawą ciągłość pokoleniową w polszczyźnie.

Ulubione słowa młodzieżowe ambasadorów plebiscytu

Dominik Więcek przyznaje, że kilka młodzieżowych słów na stałe wpisał do swojego słownika, np. „slay”, „dzban” czy „rel” (skrót od „relatable”).

Paulina Mikuła dodaje, że tegoroczna finałowa piętnastka była dla niej „urocza i wdzięczna”, a słowo „OKPA” wyjątkowo jej się spodobało: „Wyobraziłam sobie młodych ludzi żegnających się w ten sposób i postanowiłam je przyjąć do swojego języka”.

Młodzieżowy slang w codziennej polszczyźnie

Tegoroczny plebiscyt pokazuje, że młodzieżowy język nie tylko odzwierciedla kreatywność i innowacje młodych ludzi, ale też inspiruje dorosłych. Słowa takie jak „szponcić” czy „OKPA” są dowodem na to, że slang młodzieżowy stale zasila język polski i wpływa na sposób, w jaki komunikują się różne pokolenia.