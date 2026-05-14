Zielona szkoła to dla nauczyciela coś więcej niż zwykły wyjazd

Wokół zielonych szkół od lat trwa dyskusja dotycząca finansowania wyjazdów, odpowiedzialności nauczycieli czy rozliczania ich czasu pracy. Znacznie rzadziej mówi się jednak o tym, jak takie wyjazdy wpływają na prywatne życie pedagogów i czy rzeczywiście da się je wpisać w standardowy charakter pracy nauczyciela.

Dla wielu osób z zewnątrz szkolna wycieczka wygląda jak kilka dni poza szkołą, często w atrakcyjnym miejscu. Tymczasem nauczyciele podkreślają, że zielona szkoła nie przypomina typowego wyjazdu służbowego. Nie kończy się po kilku godzinach ani po wykonaniu konkretnych obowiązków. To praca trwająca praktycznie przez całą dobę, wymagająca nieustannej czujności i gotowości do reagowania.

Nauczyciel wyjeżdżający z uczniami na kilka dni musi całkowicie przeorganizować własną codzienność. Na czas wyjazdu znika z życia rodzinnego i prywatnego. Nie wraca po pracy do domu, nie zajmuje się dziećmi, nie opiekuje zwierzętami, nie ma czasu na odpoczynek czy własne obowiązki.

Kilka dni ciągłej gotowości i odpowiedzialności

Nauczyciele podkreślają, że wielodniowe wyjazdy oznaczają właściwie nieprzerwaną odpowiedzialność za uczniów. Nawet noc nie daje pełnego odpoczynku, bo zawsze istnieje ryzyko sytuacji wymagającej reakcji.

To właśnie dlatego wielu pedagogów mówi o stanie ciągłego czuwania. Trzeba pilnować bezpieczeństwa uczniów w autokarze, podczas spacerów, wycieczek terenowych, noclegów czy wspólnych aktywności. Nawet chwila prywatności często okazuje się trudna do znalezienia.

- Na swojej pierwszej zielonej szkole wieczorem chciałam zadzwonić do męża. Kiedy w końcu udało się dopilnować wszystkich uczniów i zrobić względny porządek, okazało się, że jest środek nocy i na taki telefon jest już po prostu za późno - wspomina jedna z nauczycielek. -Pamiętam poczucie całkowitego zamknięcia w tej sytuacji. Są oczywiście zawody, w których ludzie nie mogą po prostu odejść od obowiązków, ale tam zwykle wiąże się to z zupełnie innym wynagrodzeniem i świadomością specyfiki pracy.

W praktyce pięciodniowa zielona szkoła oznacza dla nauczyciela pięć dni funkcjonowania w trybie pełnej dyspozycyjności. Nawet jeśli przez chwilę nic się nie dzieje, pedagog pozostaje odpowiedzialny za grupę i musi być gotowy do działania.

Wizerunek „nauczyciela na wycieczce” często rozmija się z rzeczywistością

W debacie publicznej regularnie pojawia się przekonanie, że nauczyciel podczas zielonej szkoły „też korzysta” z wyjazdu. Zwiedza, mieszka w pensjonacie, uczestniczy w atrakcjach i spędza czas poza szkołą. Zdaniem wielu pedagogów taki obraz ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Nauczyciel nie jedzie na zieloną szkołę po odpoczynek ani przygodę. Jego zadaniem jest organizowanie, pilnowanie i reagowanie na sytuacje, które mogą wydarzyć się praktycznie o każdej porze dnia i nocy. To właśnie dlatego wielu nauczycieli podkreśla, że nawet atrakcyjne miejsce wyjazdu nie zmienia charakteru tej pracy.

Pedagodzy zwracają uwagę, że uczniowie widzą wyjazd jako oderwanie od codzienności i szkolnych obowiązków. Dla nauczyciela wygląda to odwrotnie, oznacza wejście w intensywny tryb pracy bez wyraźnej granicy między obowiązkami zawodowymi a czasem prywatnym.

Nauczyciele nie są przeciwni wycieczkom szkolnym

Wielu nauczycieli zaznacza jednocześnie, że nie sprzeciwiają się samym wyjazdom szkolnym. Wręcz przeciwnie, podkreślają, że dobrze przygotowana wycieczka może mieć ogromną wartość dla klasy i relacji między uczniami.

Wyjazdy pozwalają zobaczyć dzieci w innych sytuacjach niż szkolna ławka, pomagają budować relacje i integrują grupę. Dla części uczniów to również ważne doświadczenie społeczne i emocjonalne.

Problem, zdaniem nauczycieli, pojawia się wtedy, gdy szkoły zaczynają rywalizować długością i atrakcyjnością wyjazdów. Coraz częściej kilkudniowa zielona szkoła staje się elementem budowania wizerunku placówki jako „nowoczesnej” i „atrakcyjnej”.

- Uwielbiam wyjeżdżać z uczniami i uważam, że takie wycieczki naprawdę potrafią integrować klasę - mówi nauczycielka geografii. - Ale dwa dni w zupełności wystarczą, żeby osiągnąć bardzo dużo. Dłuższe wyjazdy często są bardziej próbą pokazania, że szkoła oferuje coś wyjątkowego, niż realną potrzebą edukacyjną.

Coraz więcej nauczycieli mówi o prywatnych kosztach wyjazdów

Dyskusja o zielonych szkołach coraz częściej dotyczy nie tylko organizacji wyjazdów, ale także granic zawodowej dyspozycyjności nauczycieli. Pedagodzy zwracają uwagę, że wielodniowe wyjazdy wiążą się z kosztami, których często nie widać z perspektywy rodziców czy opinii publicznej.

Chodzi nie tylko o zmęczenie fizyczne, ale również o konieczność rezygnacji z własnego życia na kilka dni. W przypadku nauczycieli mających dzieci, zwierzęta, obowiązki rodzinne czy problemy zdrowotne taki wyjazd wymaga często skomplikowanej organizacji codzienności jeszcze przed wyjazdem.

Właśnie dlatego coraz więcej pedagogów podkreśla, że zielona szkoła nie powinna być traktowana jako „dodatek” do pracy nauczyciela ani forma wypoczynku. To odpowiedzialność, która trwa przez całą dobę i często wiąże się z prywatnymi kosztami znacznie większymi, niż mogłoby się wydawać z zewnątrz.