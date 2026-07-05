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Edukacyjna pogoń za trendami. Jak szkoły MBA maskują brak jakości modnymi hasłami o AI i ESG?

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 10:00
sztuczna inteligencja, ai, edukacja, nauczyciele
Edukacyjna pogoń za trendami. Jak szkoły MBA maskują brak jakości modnymi hasłami o AI i ESG?/Shutterstock
Masowe wprowadzanie do programów MBA haseł takich jak sztuczna inteligencja, transformacja energetyczna czy zrównoważony rozwój stało się powszechną praktyką marketingową. Szkoły biznesu, próbując zatrzeć negatywne wrażenie po kryzysach wizerunkowych, oferują menedżerom powierzchowne kursy oparte na aktualnej modzie publicystycznej. Dla dyrektorów i inwestorów uleganie tym trendom oznacza realną stratę kapitału oraz ryzyko wdrożenia w przedsiębiorstwach strategii opartych na fasadowej, pozbawionej fundamentów wiedzy.

Mechanizm rynkowej adaptacji programów akademickich

Współczesny rynek komercyjnej edukacji menedżerskiej funkcjonuje pod silną presją natychmiastowej aktualizacji oferty. Organizatorzy studiów MBA zmuszeni są reagować na dynamiczne zmiany w otoczeniu regulacyjnym i technologicznym.

Zjawisko to rodzi jednak ryzyko strukturalne polegające na zastępowaniu rzetelnej wiedzy akademickiej pojęciami o charakterze stricte publicystycznym. Zjawisko tzw. „katalogu modnych tematów” stanowi bezpośrednią odpowiedź na powierzchniowy popyt rynkowy.

Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowania przewagi marketingowej

Wprowadzanie modułów dotyczących sztucznej inteligencji (AI) i cyberbezpieczeństwa stało się standardem w większości instytucji szkoleniowych. Analiza strukturalna tych programów wykazuje jednak istotne dysproporcje pomiędzy hasłami reklamowymi a realną zawartością merytoryczną.

Często bloki zajęciowe ograniczają się do prezentacji ogólnych narzędzi informatycznych. Nie oferują natomiast głębokiej analizy ryzyk prawnych, odpowiedzialności cywilnej za błędy algorytmów czy strukturalnych zmian w modelach zatrudnienia.

Fasadowość modułów ESG i transformacji energetycznej

Podobne zjawisko obserwuje się w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz transformacji energetycznej. Nowe dyrektywy unijne nakładają na duże podmioty gospodarcze restrykcyjne obowiązki raportowe.

W odpowiedzi szkoły biznesu masowo uzupełniają siatki studiów o te zagadnienia. W praktyce akademickiej moduły te nierzadko przybierają formę wykładów teoretycznych o charakterze ogólnym. Pomijają one skomplikowane ramy audytorskie oraz matematyczne modele szacowania śladu węglowego w łańcuchach dostaw.

Analiza ryzyka: Konsekwencje dla strategii przedsiębiorstwa

Z perspektywy teorii zarządzania i nadzoru korporacyjnego, edukacja oparta na modnych hasłach generuje konkretne zagrożenia dla podmiotów gospodarczych. Absolwenci programów o niskiej gęstości merytorycznej wdrażają w firmach rozwiązania pozbawione ekonomicznego uzasadnienia.

Kluczowe ryzyka biznesowe obejmują następujące obszary:

  1. Podejmowanie kosztownych inwestycji technologicznych w oparciu o powierzchowne zrozumienie architektury systemów danych.
  2. Narażenie organizacji na zarzuty tzw. greenwashingu z powodu braku umiejętności rzetelnej interpretacji wskaźników ESG.
  3. Błędna alokacja kapitału w projekty transformacyjne, wynikająca z nieznajomości realiów infrastrukturalnych kraju.
  4. Konstruowanie nieskutecznych procedur compliance w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Z powyższych względów kluczowym wyzwaniem dla kadry zarządzającej staje się umiejętność weryfikacji programu studiów pod kątem jego realnej przydatności operacyjnej, a nie chwytliwości nazw poszczególnych przedmiotów.

Poszukiwanie równowagi pomiędzy tradycją a nowoczesnością

Zgodnie z opiniami ekspertów akademickich i audytorów, celem edukacji MBA nie powinno być ściganie każdego pojawiającego się trendu rynkowego. Fundamentem skutecznego zarządzania pozostaje rozwijanie kompetencji o charakterze trwałym.

Należą do nich: umiejętność krytycznej oceny sytuacji makroekonomicznej, zdolność porządkowania priorytetów strategicznych oraz podejmowanie decyzji w warunkach asymetrii informacyjnej.

Programy o wysokim standardzie jakościowym nie rezygnują z klasycznych dyscyplin, takich jak ekonomia menedżerska, prawo korporacyjne czy zaawansowana analiza finansowa. Nowe zjawiska technologiczne i społeczne są w nich wprowadzane jako dodatkowy kontekst do tych fundamentalnych nauk, a nie jako ich substytut.

Odejście od modelu edukacji opartego na prostej transmisji wiedzy na rzecz analizy rzeczywistych kryzysów biznesowych (case studies) pozwala na wykształcenie liderów odpornych na fluktuacje rynkowe trendów.

FAQ

Czy dyplom MBA z programu o profilu "AI i Digital Transformation" daje wyższe uprawnienia w świetle prawa niż klasyczny dyplom MBA?

Nie. W polskim porządku prawnym (m.in. w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym) liczy się sam fakt posiadania dyplomu ukończenia studiów MBA. Nazwa specjalizacji ani profil programu nie wpływają na zakres uprawnień formalnych uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych.

Jak menedżer może przed zakupem studiów sprawdzić, czy program nie jest jedynie „katalogiem modnych tematów”?

Należy dokonać szczegółowej weryfikacji sylabusów oraz biogramów kadry dydaktycznej. Kluczowym wskaźnikiem jakości jest obecność profesorów z uznanych zagranicznych uczelni oraz praktyków biznesu o udokumentowanym dorobku. Ponadto gwarantem rzetelności są międzynarodowe akredytacje instytucjonalne, takie jak AMBA, AACSB lub EQUIS, które badają stabilność programową studiów.

Jakie konsekwencje prawne grożą menedżerowi za wdrożenie w spółce strategii ESG opartej na błędnej wiedzy ze studiów?

Menedżer (członek zarządu) ponosi odpowiedzialność cywilną wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy (art. 293 KSH). Wprowadzenie w błąd inwestorów lub organów nadzorczych co do rzeczywistych wskaźników zrównoważonego rozwoju (greenwashing) może skutkować wysokimi karami administracyjnymi dla spółki oraz roszczeniami odszkodowawczymi wobec samych zarządzających.

Czy uczelnia ponosi odpowiedzialność cywilną za to, że wiedza przekazana na studiach MBA okazała się nieprzydatna w praktyce?

Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, umowa o świadczenie usług edukacyjnych jest umową starannego działania, a nie umowy rezultatu. Uczelnia jest zobowiązana do przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem i zapewnienia odpowiedniej kadry. Nie gwarantuje ona jednak sukcesu komercyjnego absolwenta ani bezpośredniej użyteczności każdego elementu wiedzy w jego specyficznej działalności gospodarczej.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: studiaSztuczna inteligencjaedukacjaMBA
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sztuczna inteligencja, ai, edukacja, nauczyciele
Edukacyjna pogoń za trendami. Jak szkoły MBA maskują brak jakości modnymi hasłami o AI i ESG?
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