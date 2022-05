Dlaczego to tak ważne dla przyszłości uczniów? Kluczowy jest mechanizm tworzenia kapitału ludzkiego i jego związek z późniejszymi wynikami na rynku pracy. Temu problemowi przyjrzał się Dirk Krüger (Uniwersytet Pensylwanii). W oparciu o model cyklu życia (life-cycle) przybliża decyzje podejmowane przez dwa pokolenia: rodziców oraz dzieci. Rodzice decydują o tym, do jakiej szkoły pójdą ich dzieci (prywatnej czy publicznej) oraz ile pieniędzy i czasu poświęcą swoim pociechom. Dzieci w 16. urodziny przejmują stery i same decydują o tym, jak przebiegnie ich dalsza edukacja, dziedziczą przy tym wcześniejsze decyzje rodziców. Krüger pokazuje, że przez ubytek w edukacji spowodowany pandemią dzieci stracą ok. 1,7 proc. przyszłych zarobków – uczniowie szkół prywatnych mniej (ok. 1,5 proc.) niż dzieci uczęszczające do szkół publicznych (ok. 1,8 proc). Podobnie straty są większe wśród tych, którym dane było przyjść na świat w mniej zamożnych rodzinach. Zamknięcie szkół przełoży się też na niższe podatki zapłacone w przyszłości przez słabiej wykształcone pokolenie. Autorzy szacują, że koszt fiskalny wynikający jedynie ze słabszej akumulacji kapitału ludzkiego to blisko 2,5 proc.